Простой дизайн для онлайн-книги

Требуется дизайн для книги (жанр историческая, non-fiction, мемуары, сталинская россия). Текст разбит на разделы и главы внутри разделов. Язык - русский. Должно читаться как с компьютера так и с телефона. Мне кажется, для книги лучше использовать засечный шрифт - так лучше читается.

Кроме веб-дизайна понадобится хорошая верстка, если ИСПОЛНИТЕЛЬ может это сделать, будет хорошо, но не обязательно. Пожалуйста укажите будет ли верстка или только дизайн в фигме(?)

Я представляю это так:

Страница:

Текст страницы, стрелки для навигации вперед-назад, pagination, иногда в тексте бывают ссылки и фотографии.

Содержание:

Ссылки на разделы и главы

Предисловие:

Историческая справка, фото

География:

Карта и названия местностей где происходит действие.