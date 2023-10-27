Разработчик Web-решений для бизнеса.

Веб-разработчик с 2002 года. Back-end, базы данных, Python, PHP, Adobe Coldfusion, Java. Опыт работы в разработке веб-сайтов (сотни их) и бизнес-приложений в банковской, финансовой и страховой отраслях, проекты CRM+CMS для школ и он-лайн курсов. Разработка собственных API и интеграция со сторонними интерфейсами JSON и XML.

ВНИМАНИЕ:

Для контрагентов с Веблансера - "день" на Веблансере означает для меня РАБОЧИЙ ДЕНЬ, я не работаю и не отвечаю по выходным и праздничным дням, и не ожидаю этого от других.

На случайные сообщения в мессенджере отвечаю в течение 24 часов. Предпочитаю заранее назначать митинг онлайн и общаться в назначенное время, а не дежурить у мессенджера - этот подход я рекомендую принять всем молодым разработчикам - для уважения к чужому труду и рабочему времени.

Слава Украине!