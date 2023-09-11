Макет одной личной страницы (лендинга)

Нужна одна личная (моя) страница в интернете, profile page, на которой будет фото, имя, род занятий и другая информация. Язык - украинский. Важно чтобы дизайн имел отсылку к Украине. Это может быть флажок у фото или фон - на дизайнерский глаз. К сожалению, для общения я пишу по-русски, но на сайте должен быть только украинский. Смотри прикрепленные рисунки - так примерно я представляю.

Это будет располагаться на выделенном домене. Результат нужен в фигме или в том в чем сейчас верстают. Если ИСПОЛНИТЕЛЬ может сверстать, будет даже лучше - укажите в заявке.

ВНИМАНИЕ - всегда пишите оценку в деньгах. В связи с занятостью, я не отвечаю сразу и срочности в этом проекте нет. Если Вы нетерпеливы, не пишите пожалуйста, мне уже поставили минус, больше не надо :)