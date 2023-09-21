Сделать редизайн лендинга.

Дизайн сайтовЗавершен27 заявок112 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте необходимо сделать редизайн лендинга - текст и структуру сохраняем. Максимальный акцент на версию для мобильных устройств - планшет смартфон. Цветовая схема - можете предлагать, шрифты, иконки переработать. В структуру лендинга нужно будет добавить дополнительно два блока - получить образец мягкого окна бесплатно - Имя фамилия -телефон отделение новой почты. И карта Украины - интерактивная с булавками указаниями филиалов по городам Украины. http://pvhshtori.tentok.com.ua/

Дизайн лендинга
4 месяца назад
chepa79
44 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
7 дней назад
Выбранный исполнитель
Artyom-S
30 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
час назад
4 месяца назад
$250
7 дней
UAHUSDT
Артём настоящий профессионал и очень пунктуальный исполнитель. Результатом я оказался более чем доволен и он превзошёл мои ожидания. Очень рекомендую его - особенно тем кто реально хочет без "геморроя" и сорваных сроков получить результат!
Было безумно приятно поработать с Александром. Видно что печётся за проект, это было ясно по общению и предоставленным деталям отсюда высокий результат.