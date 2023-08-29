Дизайн лендинга

Здравствуйте. Необходимо создать похожую работу: будет около 5 страниц Inite
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
У нас есть сайт, надо сделать для него дизайн одной страницы в фигме.
Присылайте портфолио, в ответ пришлю подробное ТЗ.
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