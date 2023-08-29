Дизайн лендинга

Дмитрий может быть и хорош, как дизайнер, но крайне безответственный. Не рекомендую с ним связываться. Первый блок показал только через 4 дня с момента начала работ. Потом ежедневные отмазки. В итоге 1 страницу десктопа я получил только через 2 недели. Написал через пару дней правки, но Дмитрий ничего не сделал. Сейчас вообще пропал. В общении не скажу, что приятный. Позволяет себе материться и посылать, когда говоришь ему правду в глаза. Взял 50% предоплату вперёд.