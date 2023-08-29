Дизайн лендинга

Дизайн сайтовЗакрыт6 заявок24 просмотра
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У нас есть сайт, надо сделать для него дизайн одной страницы в фигме.

Присылайте портфолио, в ответ пришлю подробное ТЗ.

Дизайн лендинга
4 месяца назад
rwniee
38 летРоссия
год в сервисе
Был
2 дня назад
Выбранный исполнитель
dmitrouxui
Дмитро 
40 летУкраина
6 месяцев в сервисе
Был
2 месяца назад
4 месяца назад
$50
4 дня
UAHUSDT
Дмитрий может быть и хорош, как дизайнер, но крайне безответственный. Не рекомендую с ним связываться. Первый блок показал только через 4 дня с момента начала работ. Потом ежедневные отмазки. В итоге 1 страницу десктопа я получил только через 2 недели. Написал через пару дней правки, но Дмитрий ничего не сделал. Сейчас вообще пропал. В общении не скажу, что приятный. Позволяет себе материться и посылать, когда говоришь ему правду в глаза. Взял 50% предоплату вперёд.