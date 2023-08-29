Нужна доработка дизайна карточки товара (Персональной страницы специалиста), согласно Плана-ТЗ. Страница-визитка должна выглядеть привлекательно, дружелюбно. Краткое описание специалиста Дизайнер стильных украшений на странице https://sarafanpro.com/demo/ Работать на примере карточки https://sarafanpro.com/demo/dizayner-stilnih-ukrasheniy/
Сайт для мебельного бизнеса ( доработка отдельных блоков, страниц)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработка Меню 1 – Каталог
1) Меню 1 - Каталог – Создать структуру каталога следующего вида и отобразить в левой часть раскрывающегося меню, согласно следующей структуре:
· Товары
· Коллекции
· Идеи – Интерьеры – Комнаты
· Sale – Скидки
· Акции
· Новости
· Покупателям
· Дизайнерам
· О Компании
2) Пример реализации меню: https://ogogo.ru/
3) Продублировать Меню 1 в футере, с указанием структуры каждой категории каталога
4) Каталог – Товары: объединить подкатегории в типы: Мягкая мебель /Кровати/ Столы и Стулья/ Свет с соответствующими категориями/Аксессуары.
5) Меню 2 (меню категории) – Кнопка «Все товары» – перенести в левый верхний угол, соответствующей категории. Реализовать блок с фильтром топ 5.
6) Категории – Необходимо реализовать перелинковку на страницы внутри категории, без обращения к Меню 1, Меню 2. Создать функционал (пиктограммы, кнопки, ключивики смарт фильтра) позволяющий выводить ссылки в категориях каталога на кастомные страницы или страницы смарт-фильтра.
7) Меню 2 - реализация функционала для карточки товара «Соберите свой комплект» и «Релевантные товары из этой коллекции».
8) Меню 1 - Каталог – Товары: объединить подкатегории в типы: Мягкая мебель /Кровати/ Столы и Стулья/ Свет с соответствующими категориями/Аксессуары.
9) Описание структуры Меню 1 и ее разделов:
1) Каталог:
· Товары
· Коллекции
· Идеи – Интерьеры – Комнаты
· Sale – Скидки
· Акции
· Новости
· Покупателям
· Дизайнерам
· О Компании
2) Покупателям:
· Доставка
· Сборка мебели
· Мебель в кредит
· Как купить
· Оплата
· Гарантия и возврат
· Договор-оферта
· Персональные данные
· Предупреждение о цветопередаче
3) О компании:
· Доставка
· Сборка мебели
· Мебель в кредит
· Как купить
· Оплата
· Гарантия и возврат
· Договор-оферта
· Персональные данные
· Предупреждение о цветопередаче
Разработка главной страницы с категориями и оферами (новинка/хит/sale)
1) Главная страница - вывести виджеты на главную страницу: Серии/Новинки/ Sale/ Категории/Преимущества компании
2) Пример: слайдер с заголовками и релевантных карточек, соответствующих категории Идеи/Интерьеры/ Комнаты https://www.pinterest.co.uk/
3) Примеры для заголовков:
· Найдите стильное решение для Вашей Гостиной
· Найдите стильное решение для Вашей Обеденной зоны
· Найдите стильное решение для Вашей Спальни
· Найдите стильное решение для Офисного Пространства
· Найдите стильное решение для Уличного Пространства
· Найдите стильное решение для Детского Пространства
4) Хиты/Новинки/Sale – реализовать под 2ой скрол: заголовок + блока с карточками из каждой категории мебели.
Разработка РАСШИРЕННОЙ КАРТОЧКИ ТОВАРА В ЛИСТИНГЕ
1) Карточка товара – в листинге выводить расширенную версию карточки, следующей структуры:
· наименование + категория;
· характеристики товара: состав, коллекция,
· параметры модели;
· данные о наличии продукта — количество на складе;
· цветовые варианты;
· опции по размерам;
· цена + скидка + условия по рассрочке;
· кнопки с призывом к действию — купить, поделиться, в избранное
· наличие;
· информация о доставке, гарантии;
· соберите свой комплект;
Разработка карточек идей С ПОЗИЦИИ ОФЕРА и перелинковка в карточки товаров
1) Интеграция товарных карточек в статью, со следующей структурой:
· Заголовок + Тип комнаты/Интерьер/Пространство
· Имидж с пинами (название коллекции/цена/наличие – под заказ _дней / sale - новинка)
· Текстовый блок
· Футер статьи: Карточки с товаром из статьи
· Уложить карточку идей с товарами в 1 экран
2) Пример: https://skdesign.ru/interior-ideas/kuhnya-gostinaya-v-dzhapandi-stilistike
КАРТОЧКА ТОВАРА
1) Необходимо в подзаголовок карточки вывести:
характеристики товара: коллекция,
параметры модели: тип, механизм
назначение;
категория ткани;
2) Поле цена: указать цену со скидкой, цену без скидки, % дисконта, стоимость первого платежа в рассрочку или
частями – Долями, Сбер и т.п.; условия с кнопкой купить выводить в виде pop-up/раскрывающегося списка
3) Реализовать функционал кнопки «Купить в 1 клик»:
Открытие короткой формы для заказа следующего вида:
Быстрый заказ/Купить в один клик
Ваше имя *
Номер телефона *
Нажимая кнопку «Отправить»/ Купить
Вы даете свое согласие на обработку персональных данных и соглашаюсь
с условиями публичной оферты/*Отправляя заявку, я соглашаюсь с условиями
Политики конфиденциальности. (Прикрепить ссылки на политику ПД; Оферту/политику конфиденциальности
4) Добавить поле для выбора модификатора:
с/без ножек, лев/прав. угол
наполнение посадочного места: независимый пружинный блок, ППУ
добавьте сопутствующие товары: топпер
5) Реализовать модификатор для комплектации модульной мебели (боковой, угловой, спинка, блок и тп.
7) Реализовать функционал для сборки комплекта одной серии/коллекции
в зависимости от комплектации серии)
6) Создать следующие типы полей:
Артикул (привязка к 1С склад)
Исполнение: Ткань Domus lime/Austin_12
Срок изготовления: до 21 рабочего дня
Доставка: в город Москва
бесплатно до 10 км от МКАД, вес товаров в заказе до 100 кг
Самовывоз: бесплатно. Найти на карте
*минимальная сумма заказа для бесплатной доставки от 49000 ? до 10 км от МКАД,
вес товаров в заказе до 100 кг
6) Реализовать на странице каталог идей с представленным типом мебели/модели в карточке продукта
СЦЕНАРИИ РАБОТЫ КОРЗИНЫ
Боковой Pop-up с превью товаров в корзине
Условия отображения:
Добавление товаров из листинга категории/каталога
Добавление товара со страницы «Карточки товара»
Добавление 2-ого и последующих товаров из листинга (отображение последнего добавленного товара
и итогового количества товаров в корзине + итоговая стоимость/ либо превью всех товаров в корзине
1)Реализовать функционал «Перейти в корзину», «Продолжить покупки»
2)Реализовать функционал «Рекомендуем с этим товаром»
Страница «Корзина»
1)В поле расчета последовательно отобразить: Товаров на сумму с отображением цены без скидки; Сумма скидки
2)Реализовать функционал подбора
3)Реализовать функционал «Рекомендуем с этим товаром»
4)Реализовать функционал расчета стоимости сборки
5)Реализовать функционал расчета стоимости доставки
6)Реализовать функционал верификации номера телефона через sms код
ПРИОРИТЕТ ЗАДАЧ 2:
Разработка лэндингов
· Лэндинг для сбора контактов Дизайнеров
· Лэндинг для предложения образцов + выезд дизайнера/менеджера
· Лэндинг (форма) для заказа мебели по индивидуальному дизайну
· Лэндинг под товарные категории: Диваны/Кровати/Столы и стулья
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