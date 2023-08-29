Сайт для мебельного бизнеса ( доработка отдельных блоков, страниц)

Разработка Меню 1 – Каталог

1) Меню 1 - Каталог – Создать структуру каталога следующего вида и отобразить в левой часть раскрывающегося меню, согласно следующей структуре:

· Товары

· Коллекции

· Идеи – Интерьеры – Комнаты

· Sale – Скидки

· Акции

· Новости

· Покупателям

· Дизайнерам

· О Компании

2) Пример реализации меню: https://ogogo.ru/

3) Продублировать Меню 1 в футере, с указанием структуры каждой категории каталога

4) Каталог – Товары: объединить подкатегории в типы: Мягкая мебель /Кровати/ Столы и Стулья/ Свет с соответствующими категориями/Аксессуары.

5) Меню 2 (меню категории) – Кнопка «Все товары» – перенести в левый верхний угол, соответствующей категории. Реализовать блок с фильтром топ 5.

6) Категории – Необходимо реализовать перелинковку на страницы внутри категории, без обращения к Меню 1, Меню 2. Создать функционал (пиктограммы, кнопки, ключивики смарт фильтра) позволяющий выводить ссылки в категориях каталога на кастомные страницы или страницы смарт-фильтра.

7) Меню 2 - реализация функционала для карточки товара «Соберите свой комплект» и «Релевантные товары из этой коллекции».

8) Меню 1 - Каталог – Товары: объединить подкатегории в типы: Мягкая мебель /Кровати/ Столы и Стулья/ Свет с соответствующими категориями/Аксессуары.

9) Описание структуры Меню 1 и ее разделов:

1) Каталог:

· Товары

· Коллекции

· Идеи – Интерьеры – Комнаты

· Sale – Скидки

· Акции

· Новости

· Покупателям

· Дизайнерам

· О Компании

2) Покупателям:

· Доставка

· Сборка мебели

· Мебель в кредит

· Как купить

· Оплата

· Гарантия и возврат

· Договор-оферта

· Персональные данные

· Предупреждение о цветопередаче

3) О компании:

· Доставка

· Сборка мебели

· Мебель в кредит

· Как купить

· Оплата

· Гарантия и возврат

· Договор-оферта

· Персональные данные

· Предупреждение о цветопередаче

Разработка главной страницы с категориями и оферами (новинка/хит/sale)

1) Главная страница - вывести виджеты на главную страницу: Серии/Новинки/ Sale/ Категории/Преимущества компании

2) Пример: слайдер с заголовками и релевантных карточек, соответствующих категории Идеи/Интерьеры/ Комнаты https://www.pinterest.co.uk/

3) Примеры для заголовков:

· Найдите стильное решение для Вашей Гостиной

· Найдите стильное решение для Вашей Обеденной зоны

· Найдите стильное решение для Вашей Спальни

· Найдите стильное решение для Офисного Пространства

· Найдите стильное решение для Уличного Пространства

· Найдите стильное решение для Детского Пространства

4) Хиты/Новинки/Sale – реализовать под 2ой скрол: заголовок + блока с карточками из каждой категории мебели.

Разработка РАСШИРЕННОЙ КАРТОЧКИ ТОВАРА В ЛИСТИНГЕ

1) Карточка товара – в листинге выводить расширенную версию карточки, следующей структуры:

· наименование + категория;

· характеристики товара: состав, коллекция,

· параметры модели;

· данные о наличии продукта — количество на складе;

· цветовые варианты;

· опции по размерам;

· цена + скидка + условия по рассрочке;

· кнопки с призывом к действию — купить, поделиться, в избранное

· наличие;

· информация о доставке, гарантии;

· соберите свой комплект;

Разработка карточек идей С ПОЗИЦИИ ОФЕРА и перелинковка в карточки товаров

1) Интеграция товарных карточек в статью, со следующей структурой:

· Заголовок + Тип комнаты/Интерьер/Пространство

· Имидж с пинами (название коллекции/цена/наличие – под заказ _дней / sale - новинка)

· Текстовый блок

· Футер статьи: Карточки с товаром из статьи

· Уложить карточку идей с товарами в 1 экран

2) Пример: https://skdesign.ru/interior-ideas/kuhnya-gostinaya-v-dzhapandi-stilistike

КАРТОЧКА ТОВАРА

1) Необходимо в подзаголовок карточки вывести:

характеристики товара: коллекция,

параметры модели: тип, механизм

назначение;

категория ткани;

2) Поле цена: указать цену со скидкой, цену без скидки, % дисконта, стоимость первого платежа в рассрочку или

частями – Долями, Сбер и т.п.; условия с кнопкой купить выводить в виде pop-up/раскрывающегося списка

3) Реализовать функционал кнопки «Купить в 1 клик»:

Открытие короткой формы для заказа следующего вида:

Быстрый заказ/Купить в один клик

Ваше имя *

Номер телефона *

Нажимая кнопку «Отправить»/ Купить

Вы даете свое согласие на обработку персональных данных и соглашаюсь

с условиями публичной оферты/*Отправляя заявку, я соглашаюсь с условиями

Политики конфиденциальности. (Прикрепить ссылки на политику ПД; Оферту/политику конфиденциальности

4) Добавить поле для выбора модификатора:

с/без ножек, лев/прав. угол

наполнение посадочного места: независимый пружинный блок, ППУ

добавьте сопутствующие товары: топпер

5) Реализовать модификатор для комплектации модульной мебели (боковой, угловой, спинка, блок и тп.

7) Реализовать функционал для сборки комплекта одной серии/коллекции

в зависимости от комплектации серии)

6) Создать следующие типы полей:

Артикул (привязка к 1С склад)

Исполнение: Ткань Domus lime/Austin_12

Срок изготовления: до 21 рабочего дня

Доставка: в город Москва

бесплатно до 10 км от МКАД, вес товаров в заказе до 100 кг

Самовывоз: бесплатно. Найти на карте

*минимальная сумма заказа для бесплатной доставки от 49000 ? до 10 км от МКАД,

вес товаров в заказе до 100 кг

6) Реализовать на странице каталог идей с представленным типом мебели/модели в карточке продукта

СЦЕНАРИИ РАБОТЫ КОРЗИНЫ

Боковой Pop-up с превью товаров в корзине

Условия отображения:

Добавление товаров из листинга категории/каталога

Добавление товара со страницы «Карточки товара»

Добавление 2-ого и последующих товаров из листинга (отображение последнего добавленного товара

и итогового количества товаров в корзине + итоговая стоимость/ либо превью всех товаров в корзине

1)Реализовать функционал «Перейти в корзину», «Продолжить покупки»

2)Реализовать функционал «Рекомендуем с этим товаром»

Страница «Корзина»

1)В поле расчета последовательно отобразить: Товаров на сумму с отображением цены без скидки; Сумма скидки

2)Реализовать функционал подбора

3)Реализовать функционал «Рекомендуем с этим товаром»

4)Реализовать функционал расчета стоимости сборки

5)Реализовать функционал расчета стоимости доставки

6)Реализовать функционал верификации номера телефона через sms код

ПРИОРИТЕТ ЗАДАЧ 2:

Разработка лэндингов

· Лэндинг для сбора контактов Дизайнеров

· Лэндинг для предложения образцов + выезд дизайнера/менеджера

· Лэндинг (форма) для заказа мебели по индивидуальному дизайну

· Лэндинг под товарные категории: Диваны/Кровати/Столы и стулья