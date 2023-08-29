.....................................................................................................

Ре-дизайн сайта медицинской клиники



Важно!!! – нужен специалист который готов участвовать в переговорах с клиентом, в том числе выехать на переговоры, в составе команды (менеджер, директор), а также участвовать в zoom-созвонах и не теряться во время выполнения заказа.

Задача:

1. Редизайн сайта медицинской клиники по техническому заданию. 3 Варианта макета.

2. Для того чтобы выяснить есть ли у нас коннект с клиентом, изначально рисуем только макет главной страницы.

3. Редизайн рекламных баннеров – примерно 12 баннеров.



Подробности в личных сообщениях



Этапы заказа, которые определил заказчик:

1. Дизайн главной страницы

2. Дизайн внутренних страниц

3. Дизайн рекламных баннеров