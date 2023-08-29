Ре-дизайн

Дизайн сайтовЗакрыт13 заявок106 просмотров
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Ре-дизайн сайта медицинской клиники

Важно!!! – нужен специалист который готов участвовать в переговорах с клиентом, в том числе выехать на переговоры, в составе команды (менеджер, директор), а также участвовать в zoom-созвонах и не теряться во время выполнения заказа.
Задача:
1. Редизайн сайта  медицинской клиники по техническому заданию. 3 Варианта макета.
2. Для того чтобы выяснить есть ли у нас коннект с клиентом, изначально рисуем только макет главной страницы.
3. Редизайн рекламных баннеров – примерно 12 баннеров.

Подробности в личных сообщениях

Этапы заказа, которые определил заказчик:
1. Дизайн главной страницы
2. Дизайн внутренних страниц
3. Дизайн рекламных баннеров

4 месяца назад
Cyxik
57 летУкраина
3 года в сервисе
Был
19 дней назад