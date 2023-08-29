Нужна доработка дизайна карточки товара (Персональной страницы специалиста), согласно Плана-ТЗ. Страница-визитка должна выглядеть привлекательно, дружелюбно. Краткое описание специалиста Дизайнер стильных украшений на странице https://sarafanpro.com/demo/ Работать на примере карточки https://sarafanpro.com/demo/dizayner-stilnih-ukrasheniy/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
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Ре-дизайн сайта медицинской клиники
Важно!!! – нужен специалист который готов участвовать в переговорах с клиентом, в том числе выехать на переговоры, в составе команды (менеджер, директор), а также участвовать в zoom-созвонах и не теряться во время выполнения заказа.
Задача:
1. Редизайн сайта медицинской клиники по техническому заданию. 3 Варианта макета.
2. Для того чтобы выяснить есть ли у нас коннект с клиентом, изначально рисуем только макет главной страницы.
3. Редизайн рекламных баннеров – примерно 12 баннеров.
Подробности в личных сообщениях
Этапы заказа, которые определил заказчик:
1. Дизайн главной страницы
2. Дизайн внутренних страниц
3. Дизайн рекламных баннеров
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