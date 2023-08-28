Необходимо сделать адаптивный дизайн сайта на основе прототипа Figma

Дизайн сайтовЗакрыт20 заявок121 просмотр
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Необходимо сделать адаптивный дизайн сайта на основе прототипа.

Есть прототип главной страницы и итоговая структура всего сайта.

А также наработки по дизайну (1 спринт)
https://www.figma.com/file/sacuA9OR2KkXGr7BOBeu2f/united-VARs-(Client)-(Copy)?type=design&node-id=244-2210&mode=design&t=ZROTjQIMZKPAjXQE-0

Далее необходимо сделать итоговый адаптивный дизайн главной страницы на основе прототипа и продолжить делать дизайн внутренних страниц.

Дизайн сайтаFigma
4 месяца назад
dgeday
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад