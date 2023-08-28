Требуется дизайн для книги (жанр историческая, non-fiction, мемуары, сталинская россия). Текст разбит на разделы и главы внутри разделов. Язык - русский. Должно читаться как с компьютера так и с телефона. Мне кажется, для книги лучше ...
Необходимо сделать адаптивный дизайн сайта на основе прототипа Figma
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать адаптивный дизайн сайта на основе прототипа.
Есть прототип главной страницы и итоговая структура всего сайта.
А также наработки по дизайну (1 спринт)
https://www.figma.com/file/sacuA9OR2KkXGr7BOBeu2f/united-VARs-(Client)-(Copy)?type=design&node-id=244-2210&mode=design&t=ZROTjQIMZKPAjXQE-0
Далее необходимо сделать итоговый адаптивный дизайн главной страницы на основе прототипа и продолжить делать дизайн внутренних страниц.
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт4 месяца назад
Нужен простой сайт визитка на водпрессе, тематика - изготовление и сборка кухонной мебели. С перспективой дальнейшего сотрудничества в плане доработок и других сайтов.Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт3 месяца назад
Дизайн главной и внутренних страниц. ПК+мобилка. Подробнее в телеграмеДизайн сайтов1 исполнительЗакрыт3 месяца назад
Здравствуйте. Необходимо создать похожую работу: Дизайн сайтаДизайн сайтов32 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Доброго времени суток. Требуется сделать копию шаблона сайта и натянуть его на движок DLE. alfaforex.ru Жду от вас сроки и стоимость.Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт3 месяца назад
- $25
Здравствуйте, нужно сделать некоторые изменение и откорректировать сайт на framer.Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт3 месяца назад
Предлагайте свою ценуДизайн сайтов13 заявокЗакрыт3 месяца назад
Каталог Поиск Пользователь может искать товары и артистов, при вводе символов нужно предлагать подходящие варианты для автозаполнения. Поиск происходит по имени артиста, названию товара, категории товара и по ключевым словам. Фильтры Пользователь ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт3 месяца назад