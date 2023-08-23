Нужно придумать дизайн сайта по ТЗ (предлагайте свою цену)

Нужен макет сайта-визитки + лого. Сайт по продаже тракторов. Должен быть современный сайт, сделанный в Figma, простые анимации. Есть фотографии товара (все детали в переписке). Нужен ответственный дизайнер который может приступить сейчас. ...
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Каталог
Поиск
Пользователь может искать товары и артистов, при вводе символов нужно предлагать подходящие варианты для автозаполнения. Поиск происходит по имени артиста, названию товара, категории товара и по ключевым словам.
Фильтры
Пользователь может применить фильтры по заданным полям:
Артист
Категория товара
Размер товара
Цвет
Цена
Иконка должна содержать в себе количество примененных фильтров.
Сортировка
По популярности
По цене (по возрастанию/убыванию)
Сначала новые
Если пользователь не выбрал вариант сортировки, по умолчанию включена сортировка по популярности.
Аналитика
Действие 1.Поиск
2. Применение фильтров
3. Сортировка
Название события 1.catalog_search
2.catalog_filters_apply
3.catalog_sort
Параметры 1.query - содержимое запроса
2.filters - текущие фильтры
3. sort_by - как сортируем
Продукт
Breadcrumbs
Блок с breadcrumbs должен показывать путь от главной страницы до текущей страницы, чтобы пользователь мог видеть, где он находится в структуре сайта. В качестве разделителя можно использовать знак
/.
Изображения
Изображений может быть как несколько, так и одно. Если изображений несколько, то рендерим:
Пикер
Слайдер с изображениями
Если изображений так много, что они не помещаются в контейнере пикера, нужно отобразить стрелки влево и вправо с шагом в N - 2, где N - количество отображенных изображений.
При клике на изображение открывается модалка с увеличенным разрешением картинки, которая включает в себя:
Пикер
Слайдер с изображениями
Основная информация
Название
Цена. Может быть применена скидка в процентах.
Описание
Если описание слишком длинное, то отображаем кнопки показать/скрыть.
Характеристики
Имя артиста (ссылка на страницу с артистом)
Цвет
Материал
Параметры изделия (высота, ширина, глубина и т.д)
Параметры изделия отображаются на основе выбранного размера.
Действия
Кнопка "Добавить в корзину". Если товар распродан, пометить кнопку как недоступную для нажатия и заменить надпись на "Нет в наличии".
Кнопка “Добавить в вишлист”
Предусмотреть выбор цвета, если доступна опция выбора.
Предусмотреть выбор размера, если доступна опция выбора. Распроданные размеры должны быть видны, но помечены как недоступные для выбора.
Рекомендации
В этой секции находится горизонтальный список из карточек похожих товаров.
Аналитика
Действие 1.Просмотр изображения
2.Клик на “Показать полностью“
3.Клик на “Скрыть“
4.Выбрать размер
5.Выбрать цвет
6.Добавить в корзину
7. Добавить в вишлист
Название события 1.product_image_view
2.product_description_reveal
3.product_description_collapse
4.product_select_size
5.product_select_color
6.product_add_to_cart
7. product_add_to_wishlist
Параметры 1.product_id - идентификатор мерча
index- индекс картинки
2.product_id - идентификатор мерча
3.product_id - идентификатор мерча
4.product_id - идентификатор мерча
size - размер
5.product_id - идентификатор мерча
color - цвет
6.product_id - идентификатор мерча
size - размер
color - цвет
7.product_id - идентификатор мерча
size - размер
color - цвет
Профиль артиста
Основная информация
Информация об артисте – это самое первое, на что обратит внимание пользователь, перейдя в его профиль. Она включает в себя:
Имя артиста
Фотография артиста
Обложка профиля (опционально)
Краткая биография или описание
Ссылки на соц. сети или официальный сайт
Если биография или описание слишком длинные, то отображаем кнопки показать/скрыть.
Мерч
В этом блоке сеткой отображается весь мерч артиста.
Аналитика
Действие 1.Переход в соц. сети или на официальный сайт
2. Клик на “Показать полностью“
Клик на “Скрыть“
Название события 1. artist_open_external_link
2. artist_description_reveal
3. artist_description_hide
Параметры 1. artist_id - идентификатор артиста
link - ссылка, по которой перешел пользователь
artist_id - идентификатор артиста
artist_id - идентификатор артиста
Вишлист
Сетка, отображающая все избранные товары.
Аналитика
Действие 1.Удаление из избранного,
2. Добавление в вишлист
Название события 1. wishlist_remove_product,
2. wishlist_add_product
Параметры 1. product_id - индентификатор товара
size - размер
color - цвет,
2. product_id - индентификатор товара
size - размер
color - цвет
Корзина
На этом этапе пользователь ничего не заполняет, оформление происходит на следующей странице.
Товары
Пользователь может посмотреть добавленные товары, которые группируются по имени и фото артиста, и отсортированы в порядке добавления.
(1. Фото) - Пример группировки товаров
Пример группировки товаров
Информация о группе товаров:
Фото артиста
Имя артиста
Информация о товаре:
Фото
Название
Категория товара
Цена (может применяться скидка в процентах)
Размер
Цвет
Пользователь также может удалить товары, добавить в вишлист и изменить количество (минимум 1).
Информация о заказе
Количество товаров и их стоимость
Промокод и его скидка (если применено)
Стоимость доставки
Общая стоимость
Промокод
Пользователь может ввести промокод, который применит скидку на стоимость товаров.
Аналитика
Действие 1.Удаление товара,
2. Добавление в вишлист,
3.Изменение количества,
4. Нажатие на кнопку “Применить“ в поле с промокодом
Название события 1.cart_remove_product,
2,cart_add_to_wishlist,
3.cart_change_count,
4. cart_apply_promocode
Параметры 1. product_id - идентификатор товара,
2. product_id - идентификатор товара
size - размер
color - цвет,
3. product_id - идентификатор товара
count - новое количество,
4. promocode - промокод
Оформление заказа
Форма
В форме нужно собрать все необходимые данные для исполнения заказа:
ФИО получателя
Номер телефона
Адрес доставки (город, улица, дом, квартира)
Комментарий
Информация о заказе
В этом блоке содержится информация о заказе и примененных скидках:
Номер заказа
Состав заказа
Стоимость
Количество товаров и их стоимость
Промокод и его скидка (если применено)
Стоимость доставки
Общая стоимость
Аналитика
Действие 1.Нажатие на кнопку “Оформить заказ“
Название события 1.checkout_create_order
Параметры 1.city - город доставки заказа
Заказы
(2. Фото) - Пример таблицы заказов
На этой странице отображается таблица заказов. При клике на строку открывается страница с подробной информацией.
Название колонок:
Дата заказа
Номер заказа
Сумма
Статус
Пример таблицы заказов
Статусы заказа
Обработка – заказ обрабатывается менеджером артиста
Отменен – заказ по какой-то причине отменен пользователем или менеджером артиста, в случае отмены нужно писать причину
Доставка – заказ у курьера
Выполнено – заказ успешно выполнен
Аналитика
Действие 1.Открытие страницы с подробной информацией о заказе
Название события 1.orders_open_details
Параметры 1.order_id - идентификатор заказа
(предлагайте цену)
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