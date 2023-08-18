Задача сделать дизайн сайта в Figma по примеру

Дизайн сайтовЗакрыт37 заявок190 просмотров
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Нужно сделать прототип дизайна в Фигме. Всех экранов из примера:

Главная
Страница кино
Рубрики
Личный кабинет (все этапы регистрации и входа, сам личный кабинет).

Также нужен светлый и темный прототип.

Примеры:

https://lordsserial.run/
https://hd27.7lordfilm-0.xyz/filmy1/

Дизайн сайтаFigma
4 месяца назад
IceBoom28
Николай 
37 летРоссия
4 года в сервисе
Был
месяц назад
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