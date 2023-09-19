Отредактировать изображение

Всем привет! Нужно переделать два дизайна сайта на Squarespace. Высылайте ваши цены, сроки, и примеры работ. Спасибо.
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Техническое задание для проверки дизайнера на подхвате.
Этому велосипеду:
1. Сделать тень, как будто он стоит на земле и его сзади справа освещает солнце
2. Сделать ему фон, чтобы он типа стоял на бетонной площадке
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