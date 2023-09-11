Разработка UI/UX интерфейсов сайтов, мобильных приложений и игр, баннеры, логотипы

Привет!

Меня зовут Никита, живу в Москве. Я новичок на портале weblancer, но далеко не новичок в дизайне. В дизайне более 8 лет.

Не продаю просто картинки, а сделаю отличный дизайн для вашего сайта или приложения! Получаю удовольствие, когда моя работа приносит пользу как моим заказчикам, так и их клиентам.

Разрабатываю: Сайты, лендинги, мобильные приложения и игры, баннеры и логотипы

Инструменты: Figma, Photoshop, Illustrator

Качественный дизайн за разумные деньги

Предоставлю идеальное соотношение цены и качества. Крутой дизайн не обязательно должен стоить огромных денег с:

Все правки бесплатные (Пишите все что необходимо поправить - все сделаю)

С удовольствием обсудим все детали

Всегда готов обсудить заказ не только по переписке, но и голосом или по видеосвязи. Давайте созвонимся и все обсудим!

Всегда на связи

Telegram: https://t.me/PieLieD1e

Instagram: https://instagram.com/marka_ptz?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Number (WhatsApp): +79116643601