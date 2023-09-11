Привет!
Меня зовут Никита, живу в Москве. Я новичок на портале weblancer, но далеко не новичок в дизайне. В дизайне более 8 лет.
Не продаю просто картинки, а сделаю отличный дизайн для вашего сайта или приложения! Получаю удовольствие, когда моя работа приносит пользу как моим заказчикам, так и их клиентам.
Разрабатываю: Сайты, лендинги, мобильные приложения и игры, баннеры и логотипы
Инструменты: Figma, Photoshop, Illustrator
Качественный дизайн за разумные деньги
Предоставлю идеальное соотношение цены и качества. Крутой дизайн не обязательно должен стоить огромных денег с:
Все правки бесплатные (Пишите все что необходимо поправить - все сделаю)
С удовольствием обсудим все детали
Всегда готов обсудить заказ не только по переписке, но и голосом или по видеосвязи. Давайте созвонимся и все обсудим!
Всегда на связи
Telegram: https://t.me/PieLieD1e
Instagram: https://instagram.com/marka_ptz?igshid=YmMyMTA2M2Y=
Number (WhatsApp): +79116643601
Портфолио
- Лендинг программы-сервиса Fundora12 просмотров
- Игровой сайт-сервис Fundora - планета игр8 просмотров
- Программа установщик игр из каталога9 просмотров
- Сайт агрегатор с каталогом игр7 просмотров