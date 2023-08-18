Лендінг

Дизайн сайтовЗакрыт16 заявок90 просмотров
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Необхідно створити односторінковий сайт, який має забезпечувати високий коефіцієнт продаж. 

Цей сайт буде описувати та просувати одну товарну позицію. 

Очікуване враження клієнта сайту - "вау-ефект" та стимулювання його до придбання нашого товару. 

Сайт має містити: 

Перша сторінка - зображення будинку вночі, де в одному з вікон горить світло. АБО зображення декількох будинків уночі, де в одному з будинків горить світло. Напис на сторінці - "Автономна Сонячна Електростанція Sion 1108 1кВт". Має бути вказано три переваги (у форматі "іконка + текст"): резервне живлення, захист від перебоїв, енергетична незалежність. Має бути додана кнопка "Замовити Електростанцію", яка відсилає до сторінки №8

Друга сторінка - вбудоване відео про сонячну електроенергію (зразок буде надісланий після прийняття замовлення)

Третя сторінка - таблиця з описом характеристик сонячної електростанції (дані будуть надіслані після прийняття замовлення)

Четверта сторінка - дві картинки. Перша зображає комплект в цілому. Друга - сонячну панель. Обидві картинки мають супроводжуючий опис. 

П'ята сторінка - три картинки. Перша зображає сонячний інвертор. Друга - Wi-Fi модуль до інвертора. Третя - каркас і кріплення. Усі картинки мають супроводжуючий опис. Тло має контрастувати з попередньою сторінкою

Шоста сторінка - чотири картинки. Перша зображає кабелі. Друга - інструменти для роботи з кабелем та конекторами. Третя - акумулятор. Четверта - товар у контейнері на складі, який очікує відправлення замовнику. Усі картинки мають супроводжуючий опис. Тло має контрастувати з попередньою сторінкою

Сьома сторінка - анімація. Початкове зображення - багатоповерховий будинок вночі, де світло горить в одному вікні. На наступних кадрах послідовно вмикається світло у чотирьох вікнах, одне за одним (зображення та схема послідовності дій будуть надіслані після прийняття замовлення). Має бути напис: "З Sion світло завжди буде у вашій оселі"

Восьма сторінка - форма контактних даних. Відвідувач має мати можливість вказати у ній своє ім'я та телефон і натиснути кнопку "замовити". Ця форма надсилає контактні дані відвідувача на робочу пошту власника сайту (буде вказана після прийняття замовлення). Після надсилання даних, у формі має бути висловленна проста подяка клієнту за надання інформації про себе та інформування про те, що ми зобов'язуємось зв'язатися з ним протягом півгодини у робочий день. 

Усі "сторінки" не є самостійними веб-сторінками, а є лише частинами однієї веб-сторінки

Для сторінок 4-6 картинки та опис будуть надіслані після прийняття замовлення

У кутку мають бути дві "плаваючі" кнопки - іконка телефону (натискання дозволяє зателефонувати за робочим номером власника сайту, який буде вказаний після прийняття замовлення) та стрілочка вгору (власне, відсилає на першу сторінку)

Кольорова схема має бути проста і використовувати не більше трьох кольорів. 

4 месяца назад
Denis_Sion
Денис 
26 летУкраина
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
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