Анимация для шапки сайта

Необходимо нарисовать кита, главный референс приложенное изображение. Кит должен быть графичный, ассоциироваться с современными технологиями и иновациями. Какой стиль выбрать для такого изображения хотелось бы услышать рекомендации и предложения от художника. Дополнительно понадобятся изображения, которые будут дополнять кита в других блоках сайта, как в сайте рефернсе. (Тут тоже хотелось бы услышать предложения художника). Некоторые элементы изображений должны быть анимированы, как в референсе сайта, но анимация не должна быть перегружена. Цветовая палитра: 343434, FD3798, FFFFFF, 049CE4, 111212

референс того, что нужно (очень далекий)https://www.dreamtheory.com

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