Дизайн блоков лендинга

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Открыт6 заявок59 просмотров

Добрый день, имеется готовый дизайн сайта типа лендинг с адаптивами в Figma, мы хотим добавить 4-5 блоков с адаптивами под текущий дизайн.

FigmaАдаптивный дизайнДизайн лендинговДизайн сайтов
8 часов назад
Тарас
 
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онлайн
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Вадим
 
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