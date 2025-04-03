Доработать интерфейс 1 страницы

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Открыт7 заявок188 просмотров

Задача: сохранить стиль существующего макета 1 страницы и доработав его по тех.заданию.

Примечание: есть старый дизайн-макет, добавился функционал в интерфейс страницы. Необходимо сохраняя стиль заданный, его ещё улучшить и отразить новый функционал.

Тех.задание https://docs.google.com/document/d/1xQQRypmoMvtWJYtf-ROyyAhjHq9D0hGn8_3IcCF3QXs/edit?usp=sharing

От вас сроки и стоимость (в задании указана наугад)

Обязателен опыт работы с веб-интерфейсами (иначе отказ)

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