Задача: сохранить стиль существующего макета 1 страницы и доработав его по тех.заданию.

Примечание: есть старый дизайн-макет, добавился функционал в интерфейс страницы. Необходимо сохраняя стиль заданный, его ещё улучшить и отразить новый функционал.

Тех.задание https://docs.google.com/document/d/1xQQRypmoMvtWJYtf-ROyyAhjHq9D0hGn8_3IcCF3QXs/edit?usp=sharing

От вас сроки и стоимость (в задании указана наугад)

Обязателен опыт работы с веб-интерфейсами (иначе отказ)