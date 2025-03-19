Графический дизайнер для обновления сайта

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Открыт2 заявки70 просмотров

Нужен графический дизайнер для соединения элементов старого сайта и старого стиля, их осовременивания и верстки страницы для нового сайта. Задача включает в себя подбор шрифтов и небольшую доработку логотипа.

Отрисовка логотиповПодбор шрифтов
9 часов назад
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Демид
 
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