Необходимо разработать дизайн сайта по продаже одежды в Figma, включающий мобильную версию. Требуется создать макеты для главной страницы, карточки товара, каталога и страницы контактов. Предпочтительные цвета – черный, белый и экрю.
Доработка дизайна
Требуется доработка дизайна существующего сайта компании по утилизации отходов tochka-utilizacii-eco2life.
Нужен человек, который смог бы сделать классный продающий дизайн для главной страницы, с опытом работы и портфолио.
Будем рады любым рекомендациям по дизайну
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