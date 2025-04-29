Доработка дизайна

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Открыт12 заявок139 просмотров

Требуется доработка дизайна существующего сайта компании по утилизации отходов tochka-utilizacii-eco2life.

Нужен человек, который смог бы сделать классный продающий дизайн для главной страницы, с опытом работы и портфолио.

Будем рады любым рекомендациям по дизайну

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Дизайн сайтов
14 часов назад
Эл
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Заявки фрилансеров

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Дизайн сайтов
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Дизайн сайтов
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Дизайн сайтов