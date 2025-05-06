Ищется дизайнер для оформления 12 статей, каждая из которых состоит из 2-3 страниц. Необходимо создать привлекательный и удобочитаемый дизайн, который улучшит восприятие текста и сделает его более привлекательным для читателей.
Дизайн сайта по продаже одежды. Figma
Список макетов для разработки дизайна включаю мобильную версию.
· Главная страница
· Карточка товара
· Каталог
· Контакты
· Типовая страница с текстом
Сайт для примера –
https://www.maisonbohemique.com/
Предпочтения по цветам, в дизайне – Чёрный , белый, экрю
Заявки фрилансеров
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