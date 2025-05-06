Дизайн сайта по продаже одежды. Figma

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Открыт7 заявок87 просмотров

Список макетов для разработки дизайна включаю мобильную версию.

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·  Типовая страница с текстом

Сайт для примера –

- https://ulyanasergeenko.com

- https://agreeg.store/

- https://sashaverse.com/ru/

https://www.maisonbohemique.com/

 

- https://www.dior.com/ru_ru

- https://kiton.com/

- https://www.ysl.com

Предпочтения по цветам, в дизайне – Чёрный , белый, экрю

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