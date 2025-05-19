UX/UI дизайнер в команду Soflex

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Открыт4 заявки191 просмотр

Ищем UX/UI дизайнера для работы над внутренними продуктами в области telehealth для рынка США. Нужен дизайнер, способный создавать удобные и красивые продукты, включая веб-сайты и мобильные приложения. Работа удаленная, зарплата в долларах США, требуется способ получения денег из-за рубежа.

UI/UXДизайн интерфейсовДизайн мобильных приложенийДизайн сайтов
2 дня назад
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