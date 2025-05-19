Ищется дизайнер для создания главной страницы сайта туров в Figma. Необходим макет для desktop (1440 px) и mobile (390 px) с учетом восточных акцентов и премиального стиля. Ожидается до 7 итераций правок. Важно предоставить портфолио схожих проектов. Рабочая среда - Figma. Бюджет - 100 USD.
UX/UI дизайнер в команду Soflex
Ищем UX/UI дизайнера для работы над внутренними продуктами в области telehealth для рынка США. Нужен дизайнер, способный создавать удобные и красивые продукты, включая веб-сайты и мобильные приложения. Работа удаленная, зарплата в долларах США, требуется способ получения денег из-за рубежа.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Дизайн сайтов1 исполнительОткрыт2 дня назад
Требуется дизайнер для разработки стиля и структуры гайда в Canva. Все материалы и текст уже подготовлены. Важно, чтобы работа была выполнена с возможностью дальнейшего редактирования в Canva. Оплата по договоренности.Дизайн сайтов2 заявкиОткрыт3 дня назад
- $350
Требуется дизайнер для создания уникального оформления интернет-магазина. Проект включает в себя отрисовку более 30 страниц. Предпочтение отдается кандидатам из Винницы. Необходим опыт и портфолио работ. Долгосрочная активность в рамках проекта.Дизайн сайтов11 заявокОткрыт3 дня назад
Требуется дизайнер для создания двух лендингов на английском языке. Обязательны примеры работ с англоязычными сайтами в портфолио. Ожидается креативный подход и внимание к деталям.Дизайн сайтов7 заявокОткрыт5 дней назад
Требуется UX/UI-дизайнер для разработки полного визуального дизайна образовательной платформы на Tilda. Ищем специалиста с инициативой в улучшении контента и пониманием потребностей пользователей. Опыт в edtech будет преимуществом.Дизайн сайтов2 заявкиОткрыт5 дней назад
- $100
Требуется дизайнер для разработки корпоративного дизайна и инфографики для базы знаний в Битрикс24. Работа включает 1 страницу с 7 разделами и 23 темами. Необходима возможность оформления договора и NDA. Срок выполнения - до 28.05, бюджет - до 10.000.Дизайн сайтов1 заявкаОткрыт6 дней назад
Требуется UX/UI дизайнер для доработки web-приложения. Необходим опыт в UX-исследованиях и отрисовке интерфейсов для web и mobile. Основной инструмент — Figma. Работа удалённая, сдельная, с завершением до конца недели. Умение проводить UX-ревью и навыки коммуникации с разработчиками обязательны. Возможность продолжения сотрудничества на проектной основе.Дизайн сайтов8 заявокОткрыт6 дней назад
Требуется веб-дизайнер для создания одностраничного лендинга на Tilda под мероприятие. Необходимо учесть адаптацию для мобильных устройств и визуальную стилистику бренда. Проект должен быть вовлекающим и чистым, без визуального шума. Опыт работы с инфопродуктами и личным брендом будет плюсом. Бюджет 5–7 тыс. руб., сроки обсуждаемы.Дизайн сайтов7 заявокОткрыт7 дней назад
Требуется разработка дизайна интернет-магазина доставки еды в соответствии с техническим заданием. В заявке обязательно указать сроки выполнения, стоимость и контакты.Дизайн сайтов18 заявокОткрыт7 дней назад