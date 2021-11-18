sveta98666

Веб и мобильный дизайн

Опыт работы WEB-дизайнером от 1 года. Наличие портфолио.Работа со стилями и компонентами в FigmaPhotoshop, Illustrator.Понимание адаптивности верстки и особенности разных типов экрановПонимание Google Material Design и iOS гайдлайны.Понимание адаптивности верстки и особенности разных типов экранов.Знание современных тенденций дизайна пользовательского интерфейса.Умею прототипировать, создавать удобные и понятные интерфейсы.Владею знаниями основ композиции, типографики и колористики.Умею работать с модульными сетками.базовые навыки HTML / CSSПортфолио:https://www.behance.net/sveta9866646c5