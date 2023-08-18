Дизайн сайта на Squarespace

Потрібно розробити дизайн для сайта 9 сторінок. Адаптив + мобайл вкажіть, буджет та дедлайн ОБОВ'язково вкажіть телеграм для зв'язку
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Всем привет! Нужно переделать два дизайна сайта на Squarespace. Высылайте ваши цены, сроки, и примеры работ. Спасибо.
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