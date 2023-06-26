Сделать дизайн для сайта по инвестициям. Главная 10-11 блоков и 5 внутренних страниц. Нужно сделать макеты для ПК, планшета и мобилки. Подробности в тг.
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- Многостраничный сайтДизайн сайтов1 исполнительЗавершенмесяц назад
Здравствуйте,нужен веб-дизайнер для создания многостраничного сайта. Тематику, тз и прочее скину после отклика! Бюджет от 10000 до 100000 рублей!Многостраничный сайтДизайн сайтов35 заявокЗакрыт25 дней назад
Доброго дня! Хотелось бы сделать редизайн и апгрейд сайта по выкупу компьютерной техники и электроники. В настоящее время - лендинг, но хотелось бы сделать многостраничный сайт с привлекательной формой для заявки на главной странице ...Дизайн сайтаРедизайн сайтаМногостраничный сайтЗавершен3 месяца назад
Всем доброго дня! Хотелось бы сделать редизайн и апгрейд сайта по выкупу компьютерной техники и электроники. В настоящее время - лендинг, но хотелось бы сделать многостраничный сайт с привлекательной формой для заявки на главной ...Дизайн сайтаРедизайн сайтаМногостраничный сайтДизайн сайтов10 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $160
Необходимо сверстать многостраничный сайт по готовому макету в фигме. 10 страниц. Форма обратной связи. Привязка к amo crm. тг для связи - aliaksandrazWordPressFigmaФорма обратной связиМногостраничный сайтHTML-верстка8 заявокЗакрыт3 месяца назад
Дизайн главной и внутренних страниц. ПК+мобилка. Подробнее в телеграмеМногостраничный сайтЗакрыт3 месяца назад
- $250
Нужен дизайн многостраничного сайта для компании, занимающейся продажей оборудования для автоматизации (промышленные контроллеры и тому подобное)Дизайн сайтаМногостраничный сайтДизайн сайтовнет заявокЗакрыт4 месяца назад
Техническое задание во вложенииWordPressМногостраничный сайтHTML-верстка4 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Техническое задание во вложенииWordPressМногостраничный сайтHTML-верстка5 заявокЗакрыт5 месяцев назад
[b]Техническое Задание[/b] Многостраничный сайт на сервисе Tilda Бюджет: обсуждаемый Имя: Сергей Язык сайта – русский и английский 1. Структура сайта состоит из следующих страниц (разделов): 1.1. Шапка сайта содержит: логотип, навигационное меню ...Верстка сайтаTildaКарточки товаровМногостраничный сайтВеб-программирование2 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Сделать прототип для многостраничного сайта аренды автомобилей (упор на наличие страниц, блоков и их последовательность, а не на сам их внешний вид). Англоязычный. Примеры сайтов есть. Сотрудничество возможно на постоянной основе. [b]Обязательно![/b] Оставляйте примеры ваших ...Прототип сайтаМногостраничный сайтДизайн сайтов15 заявокЗакрыт4 месяца назад
Многостраничный сайт с размещением продукции + личный кабинет после покупки которым можно пользоваться.Многостраничный сайтСайты «под ключ»11 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Ищу разработчиков для создания информационного портала, где пользователи смогут получать свежие новости разных категорий. Нужно сверстать адаптивный дизайн и разработать бэкэнд. Одним из требований является создание собственной системы управления контентом (CMS), без использования популярных платформ, ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт6 месяцев назад
- $1000
ИЩУ ОПЫТНОГО профи. Закажу многостраничный сайт-БЛОГ с каталогом услуг. РАССМОТРЮ предложения на платформах: - Laravel; - WordPress ИМЕЮ - ТЗ, ТТ, - Дизайн-макеты каждой страницы выполнены в PSD Photoshop в 6-ти разрешениях с ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Сделать дизайн главной + 7 внутренних необъмных страниц. С полным комплектом адаптивов и используя сss taiwailid. Подробнее в телеграмеМногостраничный сайтДизайн сайтовнет заявокЗавершен6 месяцев назад
Сделать дизайн многостраничного сайта одноэкранника. Главной + 10 внутренних страниц (все в пределах одного экрана). С полным набором адаптивов. Подробнее в тгМногостраничный сайтЗавершен6 месяцев назад
- $1000
ИЩУ ОПЫТНОГО профи. Закажу многостраничный сайт-БЛОГ с каталогом услуг. РАССМОТРЮ предложения: на платформе WordPress. ИМЕЮ - ТЗ, ТТ, Договор. - Дизайн-макеты каждой страницы выполнены в PSD Photoshop в 6-ти разрешениях с указанием всех отступов. ТРЕБОВАНИЯ ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт6 месяцев назад
Необходима верстка многостраничного сайта, проект должен работать на CMS. В проекте используется значительное количество микроанимации, примеры вышлю кандидатом. Будет огромным плюсом если ваши проекты учувствовали в awwwards или cssdesignawards Требование к специалисту: реальные ...JavascriptFigmaМногостраничный сайтHTML-верстка14 заявокЗакрыт6 месяцев назад
- $1000
ИЩУ ОПЫТНОГО профи. Закажу многостраничный сайт-БЛОГ с каталогом услуг. РАССМОТРЮ предложения: - рукописный код с ноля; - фреймворк типа Laravel. ИМЕЮ - ТЗ, ТТ, Договор. - Дизайн-макеты каждой страницы выполнены в PSD Photoshop в 6-ти ...Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт6 месяцев назад
Требуется специалист c опытом работы с CMS Joomla для исправления сбоя системы хостинга или Joomla. В результате сброса адресации сайта при переходе на него пользователи попадают на отдельную страницу, вместо полноценного многостраничного сайта с оригинальным ...PHPJavascriptMySQLCSSJoomlaСайт на JoomlaМногостраничный сайтСистемное администрированиенет заявокЗакрыт7 месяцев назад