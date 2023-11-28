На сайте Worpress, построенном на фреймворке Elementor (это важно, так как если Вы не имели опыта работы с данными компонентами или аналогами, то будет сложновато) нужно внести несколько незначительных правок внешнего вида. Речь именно про ...
Заказать карточки товаров
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Закажите карточки товаров на фрилансе в Украине и других странах. На фриланс бирже Weblancer вы можете найти широкий выбор проектов и вакансий с лучшими ценами, безопасной сделкой и своевременной оплатой.
- $10JavascriptWordPressСайт на WordPressCSSElementorКарточки товаровHTML-верстка4 заявкиОткрыт11 дней назад
интернет магазин по продаже шин необходимо написание текстов на постоянной основе (более 1000 описаний к различным моделям). Оплата 1$ за 1000 символов ТЗ: - ключевые слова: шины, автошины, колеса, резины не более 2% ...Карточки товаровКопирайтинг16 заявокОткрыт12 дней назад
Здравствуйте! Ищу пунктуального профессионала который сможет создать плагин для сайта Wordpress с каталогом товаров woocommerce. Описание: Задача: сделать плагин, который будет выводить список атрибутов их значений с помощью шорткода ...WordPressWooCommerceКарточки товаровСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрытмесяц назад
Специалист modx, поправить сайт. 1. Возможность смотреть изображения не заходя в карточку товара (внизу можно пролистывать). Пример: https://cloud.mail.ru/public/q3WF/SXwPyaJQW 2. Полное написание наименования товара + указание размеров, кода, артикула. Пример: https://cloud.mail.ru/public/JaW1/Z4BNE1vKP 3. Добавление/удаление ...MODXКарточки товаровВеб-программирование3 заявкиЗакрыт4 дня назад
Всем добры день, есть сайт на движке OpenCart 2.3 . Есть одна проблема и одна задача такого характера: 1. У нас есть видео в карточке товара из ютуба, при клике на картинку плей https://prnt.sc/CpIHRXPX1nPy видео ...OpenCartКарточки товаровВеб-программирование4 заявкиЗакрытмесяц назад
Добрый вечер! Нужно сверстать все по макету: Главная + адаптив. Карточку товара (резиновая версия) Страницу категории (резиновая версия) Страницу корзины (резиновая версия) https://www.figma.com/file/Sl0qH9mhYzDYZpxeDyXCED?node-id=0:1&locale=en&type=designВерстка сайтаКарточки товаровHTML-верстка1 исполнительЗавершенмесяц назад
- $250
Нужно разработать дизайн сайта в figma. Тематика сайта: Магазин предметов Fortnite (Игровой проект) Страницы: 1. Главная страница (Меню, Лайв покупки, Карточки товаров) 2. Покупка товара 3. Поддержка 4. Faq 5. Мой профиль 6. Отзывы ...Дизайн сайтаFigmaКарточки товаровДизайн сайтов5 заявокЗакрыт15 дней назад
- $100
1. В Wordpress сделать выбор города, с изменением строки url Пример: город Ташкент toshkent.site.ru город Ош osh.site.ru 2. В зависимости от города в название категории (прописывалось, но не создавалось дубликатов для каждого горда) ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт17 дней назад
Доработки сайта на Опенкарт. Доделать модуль и настроить синхронизацию по ссылке хмл. Упростить карточку товара для ручного выставления товаров на сайт. Упростить процесс оформления заказа. Еще возможно добавятся какие то пункты.OpenCartКарточки товаровИнтернет-магазины5 заявокЗакрыт18 дней назад
- $55
ТЗ: 1. Заменить фотографии в карточке товара, а именно удалить с них задний фон и загрузить заново (на белом фоне). 2. В описаниях к товару убрать ссылкиКарточки товаровСоциальные сети (SMM и SMO)13 заявокЗакрыт23 дня назад
- $55
ТЗ: 1. Нужно автоматизировать процесс обработки фотографий в карточках товаров ВК, а именно связать сайт-приложение по обработке фото с группой вк, чтобы сайт-приложение автоматически удалял фон с фотографий и заменял их. ...Карточки товаровПрикладное ПО3 заявкиЗакрыт23 дня назад
Необходимо разработать кросплатформенное мобильное приложение для кафе. Необходим сам дизайн приложений и их реализация. ОС приложений — Android и iOS Админ-панель — веб приложение Три роли: Администратор (веб-приложение) Менеджер ...Мобильные приложения10 заявокЗакрыт24 дня назад
Необходимо сделать из фото карточки для объявления, в которых будут отображены все характеристики товара для дальнейшей публикации на сайтах торговых площадок.Карточки товаровОбработка фотографий1 исполнительЗавершен2 месяца назад
Нужен программист на Simpla CMS (OKAY CMS). Оплата через Безопасная сделка. www.biotint.ua - сайт на Simpla CMS, нужно внести изменения на сайте и в админке. Напишите Ваш опыт с данной ...SimplaКарточки товаровСистемы управления (CMS)7 заявокЗакрытмесяц назад
1. первую страницу: www.maktorg.kz 2. страницу результатов поиска : https://www.maktorg.kz/collection/all?q=2612&order=descending_sort_weight 3. карточку товара: https://www.maktorg.kz/collection/vse/product/2320220-%D0%92%D0%B0%D0%BB-OPC-%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD-CE285ACF283ACE278ACB435ACB436ACC388ACF279AДизайн сайтаКарточки товаровДизайн сайтов39 заявокЗакрытмесяц назад
- $50
Задачи по Опенкарт (ocStore 3.0.3.7): Исправить порядок вывода товаров на странице категорий при выборе «сначала недорогие» и «сначала дорогие». Нужно, чтобы товары выводились исходя из отображаемой цены (которая добавляется в корзину). Пример: https://take.ms/i6HUX - ...Веб-программирование1 заявкаЗакрытмесяц назад
Для сайта нужно выполнить ряд работ. Движок сайта - OpenCart: - Реализация микроразметки schema.org - Создание новых страниц, разделов и блоков с адаптивной версткой. - Склейка страниц с помощью редиректа - Доработка страниц каталога: добавление ...OpenCartФорма обратной связиКарточки товаровИнтернет-магазины3 заявкиЗакрытмесяц назад
- $5
Здравствуйте, уважаемые исполнители. Очень нужны как можно быстрее описания к карточкам товаров в категории недвижимость, квартира в Турции. Желательно сотрудничество со специалистом с опытом работы, который сможет грамотно написать текста, без ошибок орфографических и пунктуационных.Карточки товаровКопирайтинг18 заявокЗакрытмесяц назад
- $10
Сайт html: https://2.ikrarybka.store. Нужно вставить скрипт обновления даты акции. В карточки товаров есть акция и акция требует срок завершения сейчас стоит 8 часов - нужно заменить на скрипт который будет ставить: текущий день и ...JavascriptHTMLКарточки товаровВеб-программирование2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Необходимо разработать интернет-магазин под ключ. Требуется уникальный дизайн страниц: Главная страница О нас Контакты Текстовые страницы Доставка Вопросы и ответы Политика конфиденциальности Каталог Карточка товара ...JavascriptWordPressHTMLWooCommerceКарточки товаровСайты «под ключ»16 заявокЗакрытмесяц назад