Заказать карточки товаров

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  • 4 небольших правки сайта на Wordpress (с Elementor)

    $10

    На сайте Worpress, построенном на фреймворке Elementor (это важно, так как если Вы не имели опыта работы с данными компонентами или аналогами, то будет сложновато) нужно внести несколько незначительных правок внешнего вида. Речь именно про ...

    JavascriptWordPressСайт на WordPressCSSElementorКарточки товаров
    HTML-верстка4 заявки
    Открыт
    11 дней назад

  • Описания к карточке товара

    интернет магазин по продаже шин необходимо написание текстов на постоянной основе (более 1000 описаний к различным моделям). Оплата 1$ за 1000 символов ТЗ: - ключевые слова: шины, автошины, колеса, резины не более 2% ...

    Карточки товаров
    Копирайтинг16 заявок
    Открыт
    12 дней назад

  • Плагин вывода атрибутов woocommerce

    Здравствуйте! Ищу пунктуального профессионала который сможет создать плагин для сайта Wordpress с каталогом товаров woocommerce. Описание: Задача: сделать плагин, который будет выводить список атрибутов их значений с помощью шорткода ...

    WordPressWooCommerceКарточки товаров
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    месяц назад

  • Специалист modx, поправить сайт магазина

    Специалист modx, поправить сайт. 1. Возможность смотреть изображения не заходя в карточку товара (внизу можно пролистывать). Пример: https://cloud.mail.ru/public/q3WF/SXwPyaJQW 2. Полное написание наименования товара + указание размеров, кода, артикула. Пример: https://cloud.mail.ru/public/JaW1/Z4BNE1vKP 3. Добавление/удаление ...

    MODXКарточки товаров
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 дня назад

  • Небольшая правка и доработка OpenCart 2.3

    Всем добры день, есть сайт на движке OpenCart 2.3 . Есть одна проблема и одна задача такого характера: 1. У нас есть видео в карточке товара из ютуба, при клике на картинку плей https://prnt.sc/CpIHRXPX1nPy видео ...

    OpenCartКарточки товаров
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    месяц назад

  • Верстка сайта

    Добрый вечер! Нужно сверстать все по макету: Главная + адаптив. Карточку товара (резиновая версия) Страницу категории (резиновая версия) Страницу корзины (резиновая версия) https://www.figma.com/file/Sl0qH9mhYzDYZpxeDyXCED?node-id=0:1&amp;locale=en&amp;type=design

    Верстка сайтаКарточки товаров
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    месяц назад

  • Дизайн Fortnite Магазина

    $250

    Нужно разработать дизайн сайта в figma. Тематика сайта: Магазин предметов Fortnite (Игровой проект) Страницы: 1. Главная страница (Меню, Лайв покупки, Карточки товаров) 2. Покупка товара 3. Поддержка 4. Faq 5. Мой профиль 6. Отзывы ...

    Дизайн сайтаFigmaКарточки товаров
    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    15 дней назад

  • WordPress Мулти города + Elementor

    $100

    1. В Wordpress сделать выбор города, с изменением строки url Пример: город Ташкент toshkent.site.ru город Ош osh.site.ru 2. В зависимости от города в название категории (прописывалось, но не создавалось дубликатов для каждого горда) ...

    WordPressElementorКарточки товаров
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    17 дней назад

  • Доработать сайт на OpenCart

    Доработки сайта на Опенкарт. Доделать модуль и настроить синхронизацию по ссылке хмл. Упростить карточку товара для ручного выставления товаров на сайт. Упростить процесс оформления заказа. Еще возможно добавятся какие то пункты.

    OpenCartКарточки товаров
    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    18 дней назад

  • Автоматическая обработка фото и их замена.

    $55

    ТЗ: 1. Нужно автоматизировать процесс обработки фотографий в карточках товаров ВК, а именно связать сайт-приложение по обработке фото с группой вк, чтобы сайт-приложение автоматически удалял фон с фотографий и заменял их. ...

    Карточки товаров
    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    23 дня назад

  • Нужно разработать приложение

    Необходимо разработать кросплатформенное мобильное приложение для кафе. Необходим сам дизайн приложений и их реализация. ОС приложений — Android и iOS Админ-панель — веб приложение Три роли: Администратор (веб-приложение) Менеджер ...

    AndroidiOSКарточки товаров
    Мобильные приложения10 заявок
    Закрыт
    24 дня назад

  • Подготовить карточки товара

    Необходимо сделать из фото карточки для объявления, в которых будут отображены все характеристики товара для дальнейшей публикации на сайтах торговых площадок.

    Карточки товаров
    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    2 месяца назад

  • Внести изменения на сайте и админке магазина на Simpla CMS (OKAY CMS)

    Нужен программист на Simpla CMS (OKAY CMS). Оплата через Безопасная сделка. www.biotint.ua - сайт на Simpla CMS, нужно внести изменения на сайте и в админке. Напишите Ваш опыт с данной ...

    SimplaКарточки товаров
    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    месяц назад

  • Улучшить дизайн сайта (интернет магазин) www.maktorg.kz

    1. первую страницу: www.maktorg.kz 2. страницу результатов поиска : https://www.maktorg.kz/collection/all?q=2612&amp;order=descending_sort_weight 3. карточку товара: https://www.maktorg.kz/collection/vse/product/2320220-%D0%92%D0%B0%D0%BB-OPC-%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD-CE285ACF283ACE278ACB435ACB436ACC388ACF279A

    Дизайн сайтаКарточки товаров
    Дизайн сайтов39 заявок
    Закрыт
    месяц назад

  • Доработки бэкенда по Опенкарту 3

    $50

    Задачи по Опенкарт (ocStore 3.0.3.7): Исправить порядок вывода товаров на странице категорий при выборе «сначала недорогие» и «сначала дорогие». Нужно, чтобы товары выводились исходя из отображаемой цены (которая добавляется в корзину). Пример: https://take.ms/i6HUX - ...

    OpenCartocStoreКарточки товаров
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    месяц назад

  • Для сайта нужно выполнить ряд работ. Движок сайта - OpenCart

    Для сайта нужно выполнить ряд работ. Движок сайта - OpenCart: - Реализация микроразметки schema.org - Создание новых страниц, разделов и блоков с адаптивной версткой. - Склейка страниц с помощью редиректа - Доработка страниц каталога: добавление ...

    OpenCartФорма обратной связиКарточки товаров
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    месяц назад

  • Недвижимость категория

    $5

    Здравствуйте, уважаемые исполнители. Очень нужны как можно быстрее описания к карточкам товаров в категории недвижимость, квартира в Турции. Желательно сотрудничество со специалистом с опытом работы, который сможет грамотно написать текста, без ошибок орфографических и пунктуационных.

    Карточки товаров
    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    месяц назад

  • Добавить скрипт обновления даты на сайт

    $10

    Сайт html: https://2.ikrarybka.store. Нужно вставить скрипт обновления даты акции. В карточки товаров есть акция и акция требует срок завершения сейчас стоит 8 часов - нужно заменить на скрипт который будет ставить: текущий день и ...

    JavascriptHTMLКарточки товаров
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Нужен интернет магазин

    Необходимо разработать интернет-магазин под ключ. Требуется уникальный дизайн страниц: Главная страница О нас Контакты Текстовые страницы Доставка Вопросы и ответы Политика конфиденциальности Каталог Карточка товара ...

    JavascriptWordPressHTMLWooCommerceКарточки товаров
    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    месяц назад