Для сайта нужно выполнить ряд работ. Движок сайта - OpenCart

Интернет-магазиныЗакрыт3 заявки129 просмотров
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Для сайта нужно выполнить ряд работ. Движок сайта - OpenCart:
- Реализация микроразметки schema.org
- Создание новых страниц, разделов и блоков с адаптивной версткой.
- Склейка страниц с помощью редиректа
- Доработка страниц каталога: добавление динамических модальных окон для карточек товара (превью), изменение дизайна карточки товара в каталоге, добавление форм с календарем и функцией фильтрации товаров (тематика отеля, где нужно вводить дату заезда/выезда и выводить доступные варианты).
- Добавление шаблонов мета-тегов для страниц.
- Интерактивные элементы, вроде системы оценок / рейтинга товара по 5-ти бальной шкале.
- Формы обратной связи, формы отзывов, оставление заявки с валидацией.
- Изменение разметки в соответствии с требованиями SEO (структура заголовков)
- Работы по оптимизации и скорости загрузки мобильной/десктопной версии сайта.

OpenCart
2 месяца назад
MihSenin
Михаил 
33 годаКазахстан
2 года в сервисе
Был
месяц назад