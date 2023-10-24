Для сайта нужно выполнить ряд работ. Движок сайта - OpenCart:

- Реализация микроразметки schema.org

- Создание новых страниц, разделов и блоков с адаптивной версткой.

- Склейка страниц с помощью редиректа

- Доработка страниц каталога: добавление динамических модальных окон для карточек товара (превью), изменение дизайна карточки товара в каталоге, добавление форм с календарем и функцией фильтрации товаров (тематика отеля, где нужно вводить дату заезда/выезда и выводить доступные варианты).

- Добавление шаблонов мета-тегов для страниц.

- Интерактивные элементы, вроде системы оценок / рейтинга товара по 5-ти бальной шкале.

- Формы обратной связи, формы отзывов, оставление заявки с валидацией.

- Изменение разметки в соответствии с требованиями SEO (структура заголовков)

- Работы по оптимизации и скорости загрузки мобильной/десктопной версии сайта.