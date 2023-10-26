Оптимизация сайта

Здравствуйте! Нужно разработать Веб-панель, которая по API получает статистику работы от многопользовательского приложения, обрабатывает полученную информацию и корректирует работу этого приложения. На данный момент нужно выполнить первый этап работы и обеспечить этот функционал: ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте! Есть интернет магазин на wordpress его необходимо оптимизировать. Размещен на сервере. Дефицит ресурсов. Необходимо снизить до минимума.
- Похожие заказы
- Веб-программирование11 заявокЗакрыт2 месяца назад
в скрипте https://playtubescript.com/ добавить предпросмотр видео и возможность просматривать видео в разных разрешенияхВеб-программирование3 заявкиЗакрытмесяц назад
ТЗ: 1. Описание: Цель проекта - создать Telegram-бота, который будет обрабатывать и объединять заявки на шеринг трансферов, обеспечивая анонимность и безопасность данных клиентов. 1. Основные функции бота: 2\.1. Регистрация/авторизация. При ...Веб-программирование10 заявокЗакрытмесяц назад
CMsimple https://www.cmsimple.org/ для него есть доработка для не существующих страниц: https://wiki.cmsimple-xh.org/?tips-and-tricks/custom-404-page У автора несуществующая страница перенаправляется на стр. 404. Мне надо, что бы всегда ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 месяца назад
Ищем исполнителя для реализации простого скрипта на PHP для сортировки логов сервера Debian. Ниже две команды, которые мы используем в консоли для сортировки данных с нужных нам логов: 1. cat /var/www/www-root/data/logs/access.log | awk ...Веб-программирование5 заявокЗакрытмесяц назад
- $200
Нужен профи в JavaScript. Очень сложная задача, нужно довести до ума верстку видео плеера PlayerJS. Кандидатам будет отправлено дополнительное тз. Защита от ботов, сколько будет два + 2 = ваш ответ. Достойная оплата!!! Сотрудничество!Веб-программирование5 заявокЗакрытмесяц назад
Восстановленный сайт на mydrop.io надо перенести на другой домен.Веб-программирование4 заявкиЗакрытмесяц назад
1. Убрать ошибку на сайте (перестали отображаться товары) 2. Поправить систему уведомления о заказах (не приходят на почту) 3. Поправить форму оформления заказа (убрать один пункт, поправить ошибку авторизации)Веб-программирование8 заявокЗакрытмесяц назад
Парсер, который будет забирать раз в неделю остатки по региональным складам на WB и заносить в специально оформленую гугл таблицу.Веб-программирование6 заявокЗакрытмесяц назад
Для сайта под управлением CMS Wordpress хотим генерировать уникальный контент с помощью ChatGPT или подобных сервисов. - У нас есть опубликованные посты и свеже публикуемые; - Имеется пустое произвольное текстовое поле созданное через плагин ...Веб-программирование6 заявокЗакрытмесяц назад