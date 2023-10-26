Оптимизация сайта

Интернет-магазиныЗавершен7 заявок117 просмотров
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Здравствуйте! Есть интернет магазин на wordpress его необходимо оптимизировать. Размещен на сервере. Дефицит ресурсов. Необходимо снизить до минимума.

2 месяца назад
arinov
38 летКазахстан
2 года в сервисе
Был
5 дней назад
Выбранный исполнитель
arest
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 дня назад
2 месяца назад
$35
2 дня
RUB
Очень ответственный исполнитель. Быстро нашел проблемы и исправил. Будем продолжать сотрудничество
Доволен сотрудничеством и буду рад помочь еще. Рекомендую!