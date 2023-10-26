CMsimple - переделать плагин 404

CMsimple

https://www.cmsimple.org/

для него есть доработка для не существующих страниц:

https://wiki.cmsimple-xh.org/?tips-and-tricks/custom-404-page

У автора несуществующая страница перенаправляется на стр. 404.

Мне надо, что бы всегда перенаправлялось на homepage.