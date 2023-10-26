CMsimple - переделать плагин 404

Веб-программированиеЗавершен3 заявки146 просмотров
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CMsimple

https://www.cmsimple.org/

для него есть доработка для не существующих страниц:

https://wiki.cmsimple-xh.org/?tips-and-tricks/custom-404-page

У автора несуществующая страница перенаправляется на стр. 404.

Мне надо, что бы всегда перенаправлялось на homepage.

2 месяца назад
Poljot
58 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 часов назад
Выбранный исполнитель
arest
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 дня назад
2 месяца назад
$10
1 день
RUB
Отличная и быстрая работа. Искал решение по форумам, обращался к другим исполнителям, но не кто не смог решить задачу. Евгений все сделал мгновенно.
Четкая постановка задачи, быстрая оплата, надеюсь на дальнейшее сотрудничество, рекомендую.