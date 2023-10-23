Написать парсер для работы с остатками по региональным складам на WB

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок145 просмотров
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Парсер, который будет забирать раз в неделю остатки по региональным складам на WB и заносить в специально оформленую гугл таблицу.

2 месяца назад
Killerhatz
35 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад