Написать АПИ для сайта под привязку приложения

Нужно создать страницу с 3 кнопками: чат, тест и читалка, разумеется все 3 страницы должны работать как в этом примере по ссылке http://frananfour.istu.webappz.ru/ Работа тут выполнена на коленке, нужно сделать что то подобное, в цветном ...