Сделать АПИ и мобильное приложение

Веб-программированиеЗакрыт10 заявок92 просмотра
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Есть сайт под который нужно сделать приложение

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2 месяца назад
achero
40 летБеларусь
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад