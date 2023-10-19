Необходимо перекинуть сайт с хостинга на сервер

Веб-программированиеЗакрыт10 заявок71 просмотр
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Есть интернет магазин на wp его необходимо с хостинга перекинуть на сервер (развернуть новый сервер)

2 месяца назад
arinov
38 летКазахстан
2 года в сервисе
Был
5 дней назад