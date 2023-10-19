Установить/уникализировать шаблон на вп

Здравствуйте. Нужно перенести сайт с торговой площадки Сату на новый отдельный хостинг. Все в excel формате. Если можете помочь, прошу сообщить стоимость. bs1.kz С уважением Куан
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача:
вп уже стоит (даю фтп/вп админка)
- установить любой шаблон на ваш выбор
- и уникализировать шаблон на спортивную тематику вот примеры - примерно такое
vipleague.im
nflstreams100.com
- всего будет 8 категорий/страниц (картинка/ссылки/меню - чтото сделать красиво уникально)
/ Soccer Stream
/ MMA Stream
/ NBA Stream
/ NFL Stream
/ MLB Stream
/ NHL Stream
/ Boxing Stream
/ wnba Stream
- в каждой категории/страницы должен быть свой текст - просто покажете где/как разместить его (напишу и сохраню самостоятельно)
пример https://nhlstreams.me/nhl-2022-streams
- добавить страницы Privacy Policy / DCMA / Contact / Rules
Все! задача сводится к уникализированному шаблону (язык EN)
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