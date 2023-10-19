Установить/уникализировать шаблон на вп

Задача:

вп уже стоит (даю фтп/вп админка)

- установить любой шаблон на ваш выбор

- и уникализировать шаблон на спортивную тематику вот примеры - примерно такое

vipleague.im

nflstreams100.com

- всего будет 8 категорий/страниц (картинка/ссылки/меню - чтото сделать красиво уникально)

/ Soccer Stream

/ MMA Stream

/ NBA Stream

/ NFL Stream

/ MLB Stream

/ NHL Stream

/ Boxing Stream

/ wnba Stream

- в каждой категории/страницы должен быть свой текст - просто покажете где/как разместить его (напишу и сохраню самостоятельно)

пример https://nhlstreams.me/nhl-2022-streams

- добавить страницы Privacy Policy / DCMA / Contact / Rules

Все! задача сводится к уникализированному шаблону (язык EN)