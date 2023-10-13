Обменник криптовалют

Всем привет. Нужно написать сайт для обмена криптовалют.



Фрэдли юзер интерфейс с минимальным функционалом, который требуется для совершения процедуры обмена. Т.е. регистрации, авторизации, имэйл рассылка и т.п. все эти излишества не нужны.



Тезисно по фронтэнду, юзер зашел на сайт, выбрал одну монету, выбрал другую монету, ввел суммы, указал адрес своего кошелька, почту, нажал обменять. Переадресация на страницу с оплатой и статусом операции обмена.



По бэкэнду, в админ панели, заявку вручную обрабатывает оператор и изменяет статус по ней. Также, возможность отключать обмен той или иной монеты, актуальный курс + возможность его редактирования в ту или иную сторону. Возможность редактирования адресов обменника.





+/- пример ожидаемого результата - https://724swap.com



Можно уже готовый, шаблон, гитхаб, etc. подогнав под свои нужды.



Оставляйте цену сроки. Задавайте вопросы, если надо что-то уточнить.

Оплата за работу, предпочтительней криптой, но можно что-то другое придумать:)