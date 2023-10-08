Всем привет. Нужно создать сайт-визитку на немецком. ГЛАВНАЯ Весь дизайн и текст есть. Все элементы дизайна отдельны. Он очень простой и я прикрепляю главную картинку. Нужно создать адаптивный сайт. Разрешения - ...
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