Требуется разработать одностраничный сайт-визитку для фудцентра. Сайт должен включать информацию о компании, меню, контактные данные и другие важные сведения. Ожидается стильный и удобный интерфейс, отражающий концепцию заведения. Срок выполнения - до конца мая. Отклик с портфолио и стоимостью работы.
Создание одностраничных сайтов на заказ
Зачем нужны одностраничные сайты?
В современном цифровом мире одностраничные сайты становятся все более популярными. Они представляют собой идеальное решение для компаний и индивидуальных предпринимателей, которые хотят быстро и эффективно представить свои услуги или продукты в интернете. Такие сайты идеально подходят для промо-акций, презентаций портфолио, целевых страниц и других проектов, требующих лаконичности и ясности. Одностраничные сайты просты в навигации и обеспечивают посетителям быстрый доступ к необходимой информации, что делает их привлекательными как для бизнеса, так и для пользователей.
Как одностраничные сайты решают задачи заказчика?
Одностраничные сайты предлагают множество преимуществ, которые могут значительно улучшить бизнес-процессы и повысить конверсию. Во-первых, они обеспечивают высокую скорость загрузки, что крайне важно для пользователей, особенно на мобильных устройствах. Во-вторых, простота управления контентом позволяет легко вносить изменения и обновления, не требуя значительных ресурсов или времени. Третье преимущество — это фокусировка на ключевой информации, что помогает избежать информационной перегрузки и направляет внимание посетителей на самые важные аспекты вашего предложения.
Примеры успешного использования одностраничных сайтов
Многие компании уже оценили преимущества одностраничных сайтов. Например, стартапы часто используют их для быстрого запуска своего продукта на рынок, предоставляя потенциальным инвесторам и клиентам все необходимые сведения на одной странице. Небольшие бизнесы, такие как кафе и рестораны, применяют одностраничные сайты для продвижения своих меню и акций, что помогает привлекать больше клиентов. Кроме того, одностраничные сайты являются отличным инструментом для проведения онлайн-мероприятий и вебинаров, предлагая простой способ регистрации и получения информации о событии.
Преимущества сотрудничества с профессионалами
Создание одностраничного сайта — это не просто техническая задача, а целый комплекс мер, направленных на достижение ваших бизнес-целей. Доверьте эту работу профессиональным разработчикам, которые помогут вам создать привлекательный и функциональный сайт, полностью отвечающий вашим требованиям. Это позволит вам сосредоточиться на развитии своего бизнеса и привлечении новых клиентов. Закажите создание одностраничного сайта у наших специалистов и убедитесь в эффективности современных веб-решений!
Частые вопросы
Стоимость создания одностраничного сайта может варьироваться от $100 до $1000 в зависимости от сложности дизайна, функциональности и требований заказчика. На бирже Weblancer вы можете найти подходящего фрилансера, который создаст сайт в рамках вашего бюджета.
Разработка одностраничного сайта обычно занимает от нескольких дней до двух недель. На продолжительность работы влияют такие факторы, как сложность проекта, наличие готового контента и скорость обратной связи с заказчиком. На Weblancer вы можете обсудить сроки напрямую с исполнителем.
Для создания одностраничных сайтов часто используются HTML, CSS и JavaScript, а также фреймворки, такие как React или Vue.js, для более сложных решений. Выбор технологий зависит от ваших требований и предпочтений. На Weblancer вы найдете специалистов, владеющих различными инструментами и технологиями.
- Создание одностраничных сайтовДизайн сайтов15 заявокОткрыт2 дня назад
Ищется универсальный разработчик для быстрого запуска простых продуктов, таких как приложения утилит, мокапы и MVP. Задачи включают создание видимости работающей страницы для проверки гипотезы. Необходим опыт работы с web и мобильными платформами, знание no-code и low-code решений. Оклад и % от прибыли обсуждаются. Важна гибкость мышления и умение быстро адаптировать решения.Разработка мобильных приложенийСоздание веб-приложенийСоздание одностраничных сайтовAndroidFlutterВеб-программирование1 заявкаОжидает оплаты
Требуется разработка одностраничного лендинга на платформе Tilda, Carrd или аналог. Необходимо сверстать 6-7 блоков по предоставленному тексту, установить email-форму, добавить кнопки и настроить адаптивность. Все материалы предоставляются после согласования исполнителя.Адаптивная версткаВерстка блоковСоздание одностраничных сайтовTildaВеб-программирование19 заявокОткрыт21 день назад
- $500
Необходимо разработать одностраничный сайт для продаж батарей. Сайт должен содержать около 20 позиций, размещенных на одной странице, и включать форму для заказов с ручной обработкой. Проект требует внимания к дизайну и удобству использования.Создание одностраничных сайтовСайты «под ключ»43 заявкиОткрыт22 дня назад
Требуется разработка простого одностраничного сайта на платформе WordPress на английском языке. Важны опыт в данной области и наличие портфолио. Основное внимание уделяется красивому и функциональному дизайну сайта.Создание одностраничных сайтовWordPressСайты «под ключ»21 заявкаОткрыт24 дня назад
Требуется дизайнер для разработки одностраничного сайта и создания файла дизайна. Ищем оперативную помощь. Важно обеспечить качественное исполнение и соответствие современным требованиям веб-дизайна.Создание одностраничных сайтовЗакрыт18 дней назад
- $5000
Необходимо разработать 3 основных сайта (2 с нуля, один улучшить) для международного бренда, связанного с консалтингом, а также создать сетку одностраничных лендингов. Сайты должны быть динамичными, с облачными серверами и админкой на битриксе. Проект включает полное сопровождение, включая дизайн. Предпочтительно долгосрочное сотрудничество.Дизайн сайтовПоддержка сайтовСоздание одностраничных сайтовСоздание сайтов1С-БитриксВеб-программирование31 заявкаОткрытмесяц назад
- $250
Требуется разработка одностраничного сайта для эскорт-агентства. Исполнитель должен обеспечить возможность редактирования информации, понимать адаптивный дизайн и соблюдать сроки. Идеально, если сотрудничество будет долгосрочным. Оплата производится поэтапно.Адаптивный дизайнСоздание одностраничных сайтовСайты «под ключ»32 заявкиОткрытмесяц назад
Требуется разработка одностраничного сайта на конструкторе для фитнес тренера. Сайт должен иметь возможность редактирования текстов в админке. Выбор платформы остаётся за исполнителем. Ожидается качественное исполнение и доступная цена.Создание одностраничных сайтовWordPressСайты «под ключ»1 исполнительЗавершенмесяц назад
- $30
Требуется сверстать одностраничный сайт на платформе Тильда 1 в 1. Сайт посвящен залогу недвижимости, без калькулятора. Пример для верстки предоставлен. Ожидается точное соответствие указанным требованиям.HTML-верстка15 заявокЗакрыт10 дней назад
Необходим специалист для разработки одностраничного сайта на платформе Тильда для компании по производству корпусной мебели. Идеально, если есть опыт в данной нише и сотрудничество с директологами для оптимизации сайта под Яндекс Директ. Ожидается качественный дизайн, который привлечет трафик.Закрытмесяц назад
- $20
Необходим одностраничный сайт-визитка, посвященный туризму в Белоруссии. Включает локации для путешествий и гостиницы с комфортной навигацией. Ожидается добавление текста о услугах, таких как встречи в аэропорту, и колонок с контактными данными. После создания потребуется установка на хостинг и настройка функционирования сайта.Создание одностраничных сайтовСайты «под ключ»27 заявокЗакрыт14 дней назад
- $200
Требуется разработать современный лендинг по образцу и содержанию из ТЗ. Сайт должен быть на английском языке и предоставлен в виде архива HTML, включая фото и видео для самостоятельной установки.Создание лендинговСоздание одностраничных сайтовHTMLСайты «под ключ»20 заявокЗакрытмесяц назад
Требуется перенести одностраничник с платформы Тильда на WordPress. Необходимо заменить текстовую и графическую составляющую, при этом структура страницы останется прежней. Возможно добавление дополнительного текстового блока.Веб-программирование17 заявокЗакрытмесяц назад
- $350Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрытмесяц назад
- $100
Требуется скопировать 1 многостраничный и 2 одностраничных статических сайта на другой хостинг. Необходимо изменить контент на новых страницах. Оплата по факту или безналичным расчетом.Создание одностраничных сайтовHTMLВеб-программирование20 заявокЗакрытмесяц назад
Требуется дизайнер для разработки одностраничного сайта на платформе Тильда. Необходим опыт в создании сайтов для продвижения через контекстную рекламу. Рассмотрение портфолио и кейсов обязательно.Закрыт2 месяца назад
- $50
Требуется разработать два идентичных одностраничных примера с использованием HTML-плееров Video.js и Plyr. Плееры должны поддерживать функции прерывания видео через N секунд и отображения псевдо-модального блока. Каждый HTML-блок должен быть с уникальным дизайном и содержать призыв к установке ПО. Важно, чтобы при взаимодействии с страницей блок скрывался, а видео продолжало воспроизводиться.Создание одностраничных сайтовHTMLJavaScriptВеб-программирование7 заявокЗакрытмесяц назад
Требуется разработать одностраничный сайт на платформе Tilda для агентства, специализирующегося на управлении OnlyFans аккаунтами. Сайт должен включать разделы о компании, услугах, моделях и часто задаваемых вопросах. Обеспечьте адаптивный дизайн, быструю загрузку, SEO-оптимизацию и интеграцию с социальными сетями. Использование CMS и соблюдение современных стандартов безопасности обязательно.Адаптивный дизайнАнимация персонажейРедактирование изображенийСоздание одностраничных сайтовTildaСайты «под ключ»8 заявокЗакрытмесяц назад
- $600
Требуется разработать одностраничный сайт с программой тура по дням на Tilda или Wordpress. Необходим опыт в тревел тематике и создание визуально привлекательного дизайна. Использование стоковых фотографий и навыки фотошопа обязательны для достижения премиального образа. Копирайтинг приветствуется для доработки текстов.Создание одностраничных сайтовAdobe PhotoshopTildaWordPressСайты «под ключ»25 заявокЗакрытмесяц назад