Требуется разработка виджета отзывов на PHP (версия >8). Виджет должен интегрировать отзывы из продокторов, 2ГИС и Яндекс Карт. Подгрузка данных должна выполняться через JavaScript для отображения на HTML страницах. Готовые решения не интересуют, требуется разработка собственного сервиса.
Нужно сделать лендинг
Нужно сделать лендинг
Можно использовать ИИ
Примеры в л/с
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