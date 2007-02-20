Веб-разработчик | React / Next.js / Node.js | Telegram-боты | HTML, CSS, JS 💻

Меня зовут Матвей, я занимаюсь веб-разработкой. Могу сделать для вас:

Современный сайт: быстрый, адаптивный под телефон и компьютер, с красивым дизайном

Telegram-бота: для автоматизации, приёма заказов, общения с клиентами и т.д.

Простой интернет-магазин, лендинг, сайт-визитку или админпанель для управления

Или поставить ваше приложение на VPS cервер

💡 Работаю без шаблонов и конструкторов — пишу код с нуля. Это даёт гибкость и точный результат под ваши задачи.

🛠️ В работе использую:

HTML / CSS / JavaScript — основа любого сайта

React и Next.js — современные технологии для интерфейса

Node.js и базы данных — для логики и хранения данных

Docker — чтобы всё работало стабильно и можно было легко перенести

Ответственно подхожу к задаче, объясняю всё простыми словами, если нужно. Буду рад сотрудничеству!