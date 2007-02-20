Меня зовут Матвей, я занимаюсь веб-разработкой. Могу сделать для вас:
Современный сайт: быстрый, адаптивный под телефон и компьютер, с красивым дизайном
Telegram-бота: для автоматизации, приёма заказов, общения с клиентами и т.д.
Простой интернет-магазин, лендинг, сайт-визитку или админпанель для управления
Или поставить ваше приложение на VPS cервер
💡 Работаю без шаблонов и конструкторов — пишу код с нуля. Это даёт гибкость и точный результат под ваши задачи.
🛠️ В работе использую:
HTML / CSS / JavaScript — основа любого сайта
React и Next.js — современные технологии для интерфейса
Node.js и базы данных — для логики и хранения данных
Docker — чтобы всё работало стабильно и можно было легко перенести
Ответственно подхожу к задаче, объясняю всё простыми словами, если нужно. Буду рад сотрудничеству!