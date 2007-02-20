jks64

Матвей jks64

 
18 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
10 часов назад
1 отзыв
1 новый
Веб-разработчик | React / Next.js / Node.js | Telegram-боты | HTML, CSS, JS 💻

Меня зовут Матвей, я занимаюсь веб-разработкой. Могу сделать для вас:

  • Современный сайт: быстрый, адаптивный под телефон и компьютер, с красивым дизайном

  • Telegram-бота: для автоматизации, приёма заказов, общения с клиентами и т.д.

  • Простой интернет-магазин, лендинг, сайт-визитку или админпанель для управления

  • Или поставить ваше приложение на VPS cервер

💡 Работаю без шаблонов и конструкторов — пишу код с нуля. Это даёт гибкость и точный результат под ваши задачи.

🛠️ В работе использую:

  • HTML / CSS / JavaScript — основа любого сайта

  • React и Next.js — современные технологии для интерфейса

  • Node.js и базы данных — для логики и хранения данных

  • Docker — чтобы всё работало стабильно и можно было легко перенести

Ответственно подхожу к задаче, объясняю всё простыми словами, если нужно. Буду рад сотрудничеству!

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1 из 5

Отзывы заказчиков+1 новый

guest_1746215681093
10 дней в сервисе
Был
7 дней назад
$5
10 баллов
7 дней назад
Разработать веб сайт по продаже б/у техники
новый отзыв
Node.jsReactVue.jsРазработка бэкендаРазработка фронтендаСоздание сайтов
Сделал всё в срок, правки сделал быстро
хороший чувак
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