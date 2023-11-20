Кожен користувач має свій кабінет my.site/12345 має можливість підключити домен subdomen.example.com Структура: Веб-сервер: Nginx Фронтенд: Vue / React / Angular Бекенд: PHP (API) База даних: ...
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- PHPVue.jsВеб-программирование2 заявкиОткрыт9 дней назад
- $50
Есть тестовое задание, сделать ToDo list (CRUD заданий). Бэк-енд часть сделана уже на Laravel 10, все API работают (index,store,update,delete). Надо сделать простенькую страничку на Vue для отображения списка дел, редактирование списка, обновление ...LaravelVue.jsЗакрыт10 дней назад
- $25
Есть тестовое задание, сделать ToDo list (CRUD заданий). Бэк-енд часть сделана уже на Laravel 10, все API работают (index,store,update,delete). Надо сделать простенькую страничку на Vue для отображения списка дел, редактирование списка, обновление ...LaravelVue.jsПрикладное ПОнет заявокЗакрыт10 дней назад
- $300
Добрый день! Есть уникальный дизайн, разработанный в Figma. Посмотреть дизайн можно тут Требуется сверстать на Vue с какой-либо хедлесс цмс (типа Strapi) Пишите свое ...Веб-программирование5 заявокОткрыт13 дней назад
- $300
Добрый день! Есть уникальный дизайн, разработанный в Figma. Есть потребность натянуть сайт на Тильду (Webflow) Посмотреть дизайн можно тут Так ж рассмотрю верстку на React, ...Веб-программирование5 заявокОткрыт13 дней назад
Для проекта https://new.aidas.us/ требуется веб разработчик для регулярных доработок и обслуживания. 1. Postgresql - основная база данных. a. mariadb - текущая база данных, нужен перенос данных в новую. 2. Redis - промежуточная ...Веб-программирование1 заявкаОткрыт15 дней назад
Приветствую! Необходимо интегрировать приложение Microsoft Teams в наше приложение digital signage. Больше информации об интеграции с сайта конкурентов. А так же видео об этой интеграции для лучшего понимания. Требования: Опыт ...Закрыт3 дня назад
Есть готов сайт но работает не очень, нужна оптимизация его и чуть доработать. Сайт создан по фронту на vue3, nuxt, а бэк на laravel, postgresql, redis. Самое основное узкое место это sql запросы, ...Веб-программированиенет заявокЗакрытнет даты
Создание мултивендорного магазина на opencart также возможен вариант Laravel+Vue Краткое описание процесса. В течение месяца продавцы продают свои товары на сайте, и общая ...Интернет-магазины6 заявокОткрытмесяц назад
- $70
Vue3 доработка проекта, на сегодня. Работа с вёрсткой и подключением к API Требуется проверить, что имеется и допилить страничек которых не хватает и те которые не совсем работают Выполнить не большой список наших ...Vue.jsЗакрытмесяц назад
- $200
Сайт - glow.day ТЗ: основное узкое место — sql запросы: их нужно в первую очередь оптимизировать, это также включает в себя в том числе правки по структуре БД, если есть что сделать. Не менее ...Веб-программирование4 заявкиОткрытмесяц назад
- $300
Требуется на базе старого проекта, собрать новый на базе Vue3 + Compostion API 1. Имеется бекенд полностью рабочий и старый проект на базе Vue2 2. Имеется новая вёрстка на базе Vue3 (возможно придётся ...Vue.jsGitВеб-программирование9 заявокЗакрыт4 дня назад
Приветствую. ЗАДАЧА. Есть задача сверстать веб-сайт (десктоп и мобильная версии). ДЕТАЛИ. В этом сайте планируется сделать сервис, типа агрегатор, выдающий информацию исходя из значений, которые введет пользователь. Бека никакого нет, сейчас ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт8 дней назад
- $250
Техническое задание: Верстка сайта на tailwind1. Введение Цель: Окружение: NodeJS18, SailsJS Стек разработки: EJS, Tailwind Бюджет: 20000 руб Условия: Проект будет опубликован под лицензией MIT ...HTML-верстканет заявокЗакрытмесяц назад
Необходимо реализовать доработки фронта сайта, реализованного с использованием vue.js Все подробности лучше обсудить в tg (в профиле)Vue.jsHTML-верстка13 заявокЗакрыт13 дней назад
- $180
Редизайн (перевёрстка проекта) с VUE2 на VUE3 и композишен API, работа с гитом Репозиторий ГИТ, фигму - предоставим, создать стенд и демонстрировать работу с коммитами в гит в ходе работы. Сегодня нужно ряд первых ...HTML-верстка1 исполнительЗакрыт2 месяца назад
- $160
У нас уже полностью реализован API, так же есть некоторые наработки по дизайну. Требуется помочь с выбором основного инструмента, с доработкой дизайна на ваш взгляд, с реализацией на выбранном инструменте. Подробную информацию по проекту вышлю ...Vue.jsReact.jsЗавершен2 месяца назад
- $160
Редизайн (перевёрстка проекта) с VUE2 на VUE3 и композишен API, работа с гитом Репозиторий ГИТ, фигму - предоставим, создать стенд и демонстрировать работу с коммитами в гит в ходе работы. Сроки выполнения 2-3 ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $160
Редизайн (перевёрстка проекта) с VUE2 на VUE3 и композишен API, работа с гитом Репозиторий ГИТ, фигму - предоставим, создать стенд и демонстрировать работу с коммитами в гит в ходе работы. Сроки выполнения 2-3 ...Закрыт2 месяца назад
Есть внутренний небольшой сайт компании, надо его доработать, развить. Для этого нужен fullstack middle разработчик на python и javascript. В данный момент сайт поддерживает один программист, поэтому вы должны быть самостоятельны и уверены ...Закрыт21 день назад