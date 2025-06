Ищем технического консультанта на проект онлайн-аукциона (Laravel/Vue.js)

WETT Eesti OÜ is launching an international phaleristics auction platform and is looking for a part-time technical advisor to support the project team during development and launch.

Технологический стек проекта:

Laravel 10, Vue.js 3, PostgreSQL, Redis, Docker, WebSockets, Ant Media

В задачи входит:

– аудит ТЗ и технических решений подрядчика

– архитектурный контроль и техподдержка заказчика

– сопровождение тестирования, приёмки и передачи кода

Что требуется:

– опыт работы с Laravel и real-time системами

– уверенное понимание DevOps-цикла и API-интеграций

– технический английский

Формат: удалённо, 5–10 ч/нед., 2–6 месяцев

Язык общения: русский (основной), английский (для API и документации)

Требования и краткие обязанности во вложении

Заинтересованы? Пожалуйста, пришлите краткий профиль и ссылку на GitHub/LinkedIn/резюме на [email protected] с темой: “Технический консультант: Аукцион”

Возможность продления или занятость на постоянной основе