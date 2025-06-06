Необходима помощь в интеграции кода чата в футер форума phpBB 3.0. Код чата работает на других платформах, но требуется знание специфики phpBB для корректной вставки. Пробовал использовать модуль баннеров, однако чат не отображается. Ищется фрилансер, который поможет с этой задачей.
Технический Консультант на проект платформы онлайн аукциона
Ищем технического консультанта на проект онлайн-аукциона (Laravel/Vue.js)
WETT Eesti OÜ is launching an international phaleristics auction platform and is looking for a part-time technical advisor to support the project team during development and launch.
Технологический стек проекта:
Laravel 10, Vue.js 3, PostgreSQL, Redis, Docker, WebSockets, Ant Media
В задачи входит:
– аудит ТЗ и технических решений подрядчика
– архитектурный контроль и техподдержка заказчика
– сопровождение тестирования, приёмки и передачи кода
Что требуется:
– опыт работы с Laravel и real-time системами
– уверенное понимание DevOps-цикла и API-интеграций
– технический английский
Формат: удалённо, 5–10 ч/нед., 2–6 месяцев
Язык общения: русский (основной), английский (для API и документации)
Требования и краткие обязанности во вложении
Заинтересованы? Пожалуйста, пришлите краткий профиль и ссылку на GitHub/LinkedIn/резюме на [email protected] с темой: “Технический консультант: Аукцион”
Возможность продления или занятость на постоянной основе
Заявки фрилансеров
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