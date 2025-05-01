Требуется исправить расчет торговых предложений в каталоге на сайте Битрикс (Аспро) для десктопа и мобильной версии. На двух других сайтах заменить капчу на Google v3 в 4-5 местах для предотвращения спама. На четвертом сайте спарсить каталог, разложить свойства в инфоблок и настроить фильтрацию по категориям и свойствам. Оплата осуществляется в два этапа.