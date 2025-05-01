Необходимо выполнить разработку AI для сервиса finprofi.by, следуя описанию в прикрепленном файле. Ожидается информация по срокам и стоимости выполнения работ.
Парсер данных с сайта
Нужен парсер данных с сайта, на сайте защита QRATOR. Ищем опытного программиста, кто сможет это реализовать
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиОткрытдень назад
Необходимо отредактировать бэкап сайта на локальном сервере. Задача включает внесение изменений в код и настройки, чтобы обеспечить корректную работу сайта после редактирования.Веб-программирование5 заявокОткрыт2 дня назад
Требуются правки и доработки для интернет-магазина на фреймворке Vendure. Необходимо расширить конфигурационный файл бэкенда для новых атрибутов на TypeScript, а также доработать скрипт загрузки конфигурационных данных из Google Spreadsheet в бэкенд на Python. Упрощение текущего скрипта загрузки товаров также является частью задачи.Веб-программирование2 заявкиОткрыт2 дня назад
Требуется разработать бэкенд для проекта на FastAPI, включая админку для управления заказами и каталогом товаров. Обеспечить возможность добавления заказов и обновления ассортимента. Ожидается качественная реализация и удобный интерфейс для администрирования.Веб-программирование7 заявокОткрыт2 дня назад
Требуются правки на сайте WordPress: необходимо добавить политику конфиденциальности и галочку согласия на сбор персональных данных. Также нужно изменить название компании в шапке и подвале профиля на текстовое, чтобы Facebook мог его распознать. Это важно для подключения WhatsApp Business API.Веб-программирование8 заявокОткрыт2 дня назад
- $52
Проект передбачає створення функціонального таск-менеджера для малого та середнього бізнесу та індивідуальних користувачів. Основні функції: підтримка дедлайнів, тегів, нагадувань і канбан-дошки. Пріоритет — зручність, продуктивність та мінімалістичний дизайн.Открыт2 дня назад
Требуется доделать сайт, добавив пару кнопок и функционал для перевода валюты. Работа должна быть выполнена очень быстро, в течение 1-2 дней.Веб-программирование14 заявокОткрыт2 дня назад
Требуется разработка решений для Битрикс, включая интеграцию платежных систем и настройку CDN. Задачи указаны в ТЗ. Оплата производится в два этапа без предоплат. Оперативное выполнение требуется, пионеры не нужны.Открыт2 дня назад
- $250
Требуется исправить расчет торговых предложений в каталоге на сайте Битрикс (Аспро) для десктопа и мобильной версии. На двух других сайтах заменить капчу на Google v3 в 4-5 местах для предотвращения спама. На четвертом сайте спарсить каталог, разложить свойства в инфоблок и настроить фильтрацию по категориям и свойствам. Оплата осуществляется в два этапа.Открыт2 дня назад
Необходимо интегрировать Wallet Connect и MetaMask в проект на Laravel. Задача включает замену стандартной регистрации и авторизации на авторизацию через криптокошелек. Ожидается, что логином будет выступать адрес кошелька.Веб-программирование5 заявокОткрыт2 дня назад