Требуется натянуть верстку казино на платформе Laravel и настроить несколько доступных скриптов. После разворота выберем подходящий вариант для дальнейшей работы. Необходима модернизация партнерской программы, настройка криптокошельков для приема и выплаты. Проект расчитан на месяц с поэтапной оплатой.
Подключить Wallet connect и metamask к Laravel
Подключить Wallet connect и metamask к Laravel заменив стандартную регистрация авторизацию, логином выступает кошелек.
Заявки фрилансеров
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