Подключить Wallet connect и metamask к Laravel

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Открыт5 заявок14 просмотров

Подключить Wallet connect и metamask к Laravel заменив стандартную регистрация авторизацию, логином выступает кошелек.

Laravel
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