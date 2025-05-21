Натянуть верстку на казино на ларавель, настроить и модернизировать

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт11 заявок31 просмотр

Подобрать и развернуть несколько доступных скриптов казино на ларавеле.
После разворота, выберем максимально подходящий с ним и будем работать.

Потребуется немного переделать партнерскую программу, натянуть готовую верстку, настроить кошельки приема и выплаты крипто по определенной схеме, возможно с помощью готовых решений.

Теамтика криптоказино. Работы примерно на месяц, оплата поэтапная.

LaravelДоработка сайтовИнтеграция версткиУстановка скриптов
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