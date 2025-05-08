Требуется доделать сайт на PrestaShop

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт5 заявок12 просмотров

Требуется доделать сайт на PrestaShop.
Нужно его немного освежить и поправить функционал.
Детально вышлю при обсуждение.

PrestaShopДоработка сайтов
20 часов назад
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