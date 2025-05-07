Установка сайта

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Открыт12 заявок40 просмотров

Здравствуйте. Нужно установить сайт вордпресс, связать домен с хостингом и настроить SSL подключение. Скрипт, и необходимая информация есть в файле. Какая стоимость заказа?

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