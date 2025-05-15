Исправить сайт

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Открыт1 заявка23 просмотра

Исправить сайт на опенкарт 2.3

Сделать :

- по дизайну поправить карточки товара (в ней же меняется миниатюра товара отображаемая в каталоге) и немного новой верстки

- доделать модуль hyper discount согласно тз.

OpencartВерстка страницДизайн карточекДоработка сайтовРазработка модулей
7 часов назад
Андрей
 
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Был
2 часа назад

Заявки фрилансеров

Максим
 
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6 часов назад
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