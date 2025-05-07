Требуется настройка Keitaro через backend с динамической подгрузкой без редиректов. Фильтрация должна происходить на сервере по заголовкам, поведению и IP. Использовать готовые решения, такие как Keitaro с самописным фильтром или на базе Cloudflare Workers. Важно, чтобы клоака адаптировала контент под модерацию.