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Открыт3 заявки21 просмотр

Выполнить работы в соответствии с описанием в прилагаемом файле. Будем ожидать ваши предложения по срокам и стоимости.

Нейросети
день назад
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
19 часов назад
4 отзыва
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Заявки фрилансеров

Юрий
 
45 лет
10 лет в сервисе
Был
16 часов назад
13 отзывов
19 часов назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
2 часа назад
15 отзывов(-1)
21 час назад
Назар
 
33 года
3 года в сервисе
Был
10 часов назад
4 отзыва(-1)
день назад
Лучший веб-программист мая