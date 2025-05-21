Правки на сайте wordpress

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Открыт6 заявок29 просмотров

Нужно добавить политику конфиденциальности (весь текст есть) и галочку согласия на сбор персональных данных. (как на изображении справа)

А так же прописать на бэкэнде в шапке и подвале профиля название компании текстом, а не картинкой. Нам это нужно для фейсбука, чтобы они при анализе сайта смогли считать название компании. У нас там стоит картинка.

Это все необходимо для того, чтобы подключить WhatsApp (WABA)
Вот видео-инструкция на это подключение https://rutube.ru/video/fc3e9cdacb20745a0c1ed748b6d74eb4/?r=plemwd

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