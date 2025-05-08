Требуется разработка решений для Битрикс, включая интеграцию платежных систем и настройку CDN. Задачи указаны в ТЗ. Оплата производится в два этапа без предоплат. Оперативное выполнение требуется, пионеры не нужны.
Доделать сайт
Нужно пару кнопок, перевести валюту. Нужно сделать очень быстро за пару или один день,
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