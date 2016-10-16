Продвижение сайтов, аутрич, арбитраж
Більше 12 років займаюся просуванням, а також розміщенням посилань і арбітражем трафіку
Более 12 лет занимаюсь продвижением, а а так же размещением ссылок и арбитражем трафика
I have been involved in promotion, as well as link placement and traffic arbitrage for over 12 years.
Отзывы заказчиков
$70
9 баллов
9 лет назад
Провели работу 1 неделю. За неделю сайт поменял позиции в Яндексе. По некоторым запросам вышел на 1-3 места. Спасибо.
Ответный отзыв
сотрудничеством доволен, все понравилось