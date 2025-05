Продвижение сайтов, аутрич, арбитраж

Більше 12 років займаюся просуванням, а також розміщенням посилань і арбітражем трафіку

Более 12 лет занимаюсь продвижением, а а так же размещением ссылок и арбитражем трафика



I have been involved in promotion, as well as link placement and traffic arbitrage for over 12 years.