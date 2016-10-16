sammiodn

Ефим sammiodn

 
37 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
14 часов назад
Продвижение сайтов, аутрич, арбитраж

Більше 12 років займаюся просуванням, а також розміщенням посилань і арбітражем трафіку

Более 12 лет занимаюсь продвижением, а а так же размещением ссылок и арбитражем трафика

I have been involved in promotion, as well as link placement and traffic arbitrage for over 12 years.

Отзывы заказчиков

s2n
44 года
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
$70
9 баллов
9 лет назад
Вывести сайт в топ-10
Провели работу 1 неделю. За неделю сайт поменял позиции в Яндексе. По некоторым запросам вышел на 1-3 места. Спасибо.
сотрудничеством доволен, все понравилось
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